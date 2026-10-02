Sesks pēc pārsistas riepas Sardīnijas rallija dienu noslēdz ar divām septītajām vietām ātrumposmos
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) pēdējā, 13. posma - Sardīnijas rallija - sestajā un septītajā ātrumposmā uzrādīja septīto rezultātu.
Ceturtajā ātrumposmā "M-Sport Ford" Latvijas ekipāža pārsita riepu, kā dēļ zaudēja vairāk nekā divas minūtes. Nākamajā ātrumposmā latvieši bija devītie, bet dienas pēdējos divos uzrādīja septīto rezultātu.
Dienas noslēgumā par līderi kļuva beļģis Tjerī Nevils ("Hyundai"), kurš par četrām sekundes desmitdaļām ir priekšā francūzim Adrjēnam Furmo ("Hyundai"). Tālāk ir četri "Toyota Gazoo" piloti, trīs no kuriem pretendē uz čempiontitulu.
No WRC klases braucējiem Sesks šobrīd ir pēdējais, desmitais, jo spānis Dani Sordo ("Hyundai") pēdējā ātrumposmā avarēja.
Sestdien no plkst. 9 līdz plkst. 18 notiks vēl seši ātrumposmi, bet sacīkstes noslēgsies svētdien ar četriem ātrumposmiem no plkst. 9.30 līdz plkst. 16. Ralliju tiešraidē var redzēt platformā "Go3".
WRC 2026. gada sezonā bija iecerēti 14 posmi, taču pēdējais no tiem - Saūda Arābijas rallijs - tika atcelts.
Sardīnijas rallijs latviešu ekipāžai ir sestais WRC starts 2026. gada sezonā. Sezonas labāko rezultātu Seska ekipāža sasniedza Igaunijas rallijā, ierindojoties septītajā vietā.
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Pirms pēdējā posma "Toyota Gazoo" braucējus britu Elfinu Evansu, somu Sami Pajari un zviedru Oliveru Sūlbergu šķir tikai 21 punkts. Tā kā vēl ir iespējams iegūt 35 punktus, visi trīs joprojām saglabā izredzes pirmo reizi kļūt par pasaules čempioniem. Evansam ir 17 punktu pārsvars pār Pajari, bet Sūlbergs atpaliek vēl par četriem punktiem.
Evanss ir čempionāta līderis kopš aprīļa, un viņš var nodrošināt titulu, izcīnot 19 punktus neatkarīgi no konkurentu rezultātiem. Rezultātus var ietekmēt arī akmeņainie ceļi.
Sardīnijā notiks arī pēdējais rallijs, kad sacensībās piedalīsies pašreizējās paaudzes "Rally1" automašīnas, noslēdzot piecus gadus ilgušu sporta veida posmu pirms jauno tehnisko noteikumu stāšanās spēkā 2027. gadā.