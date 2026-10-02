Miks Indrašis turpinās karjeru Slovākijā
Latvijas hokeja uzbrucējs Miks Indrašis turpinās spēlēt Slovākijā, pievienojoties "Zwolen" vienībai, vēsta klubs.
Zvolenas komanda sezonas ievadā sešās spēlēs tikusi pie sešiem punktiem un ieņem desmito vietu 12 vienību konkurencē.
36 gadus vecais Indrašis iepriekšējo sezonu sāka Čehijas komandā "Mlada Boleslav", bet vēlāk papildināja slovāku vienības "Prešov" rindas. Slovākijā 21 pamatturnīra spēlē viņam bija 12 punkti (5+7), bet izslēgšanas turnīrā viņš deviņās cīņās tika pie 11 punktiem (4+7).
Karjeras laikā rīdzinieks ārvalstīs ir pārstāvējis Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubus Rīgas "Dinamo", Krievijas klubus Maskavas "Dinamo", Maskavas apgabala "Vitjaz" un Vladivostokas "Admiral", kā arī ir spēlējis Zviedrijas klubā Jēvles "Brynas", Šveices vienībā "Biel-Bienne" un Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) komandā Šveningenes "Wild Wings".
Pieredzējušais uzbrucējs ir pārstāvējis Latvijas izlasi 11 pasaules čempionātos.