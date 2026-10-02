Hokeja funkcionārs Viesturs Koziols turpinās strādāt IIHF padomē
Noskaidrojies, ka hokeja funkcionārs Viesturs Koziols pārvēlēts Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) padomē.
Latvijas uzņēmējs un hokeja funkcionārs Viesturs Koziols piektdien Tenerifē Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) kongresā tika pārvēlēts IIHF padomē. Bez Koziola IIHF padomē būs arī Heiki Hietanens no Somijas, Aivazs Omorkanovs no Kirgizstānas, Anderss Lāšons no Zviedrijas, Marta Zavadzka no Polijas, Sergejs Gončarovs no Baltkrievijas, Stojans Batčvarovs no Bulgārijas un Endijs Mailss no Jaunzēlandes. Koziols IIHF padomē ir kopš 2021. gada.
IIHF padome sastāv no 15 locekļiem, tostarp prezidenta, vecākā viceprezidenta, trim reģionālajiem viceprezidentiem un citiem padomes locekļiem. Padomes jaunais sastāvs tiek ievēlēts uz četru gadu termiņu. Jau ziņots, ka pirms tam par organizācijas jauno prezidentu tika ievēlēts Francs Reindls no Vācijas. Par vecāko viceprezidentu tika ievēlēts čehs Petrs Bržīza, kurš balsojumā par prezidenta amatu piekāpās Reindlam. Uz vecākā viceprezidenta amatu sākotnēji kandidēja arī Koziols, kurš pirms balsojuma savu kandidatūru atsauca.
Par Eiropas-Āfrikas zonas reģionālo viceprezidentu tika ievēlēts bijušais Slovākijas Hokeja federācijas (SZLH) prezidents Igors Nemečeks. Par Amerikas un Okeānijas reģionālo viceprezidentu tika ievēlēts Maiks Trimboli no ASV, savukārt par Āzijas reģionālo viceprezidenti apstiprināja Sūziju Džo no Dienvidkorejas.
Jau ziņots, ka francūzis Liks Tārdifs marta izskaņā paziņoja, ka atkārtoti nekandidēs uz IIHF prezidenta amatu, ko ieņēma kopš 2021. gada. Pirms tam 27 gadus organizāciju vadīja šveicietis Renē Fāzels.