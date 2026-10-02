Sesks pēc laba dienas sākuma piedzīvo vilšanos WRC Sardīnijas rallijā
Latvijas rallija ekipāža ar Mārtiņu Sesku priekšgalā WRC Sardīnijas rallija otrajā dienā saskārās ar tehniskām grūtībām.
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) pēdējā, 13. posma - Sardīnijas rallija - ceturtajā ātrumposmā pārsita riepu, kā rezultātā kopvērtējumā nācās atkāpties uz 17. pozīciju.
Jau ziņots, ka pēc ceturtdien veiktā pirmā ātrumposma Sesks ieņēma 12. vietu, bet piektdien pirmajā posmā bija devītais un kopvērtējumā pakāpās uz astoto vietu. Dienas otrajā posmā jeb sacensību trešajā ātrumposmā Sesks uzrādīja astoto laiku, kopvērtējumā gan noslīdot uz devīto pozīciju, bet nākamajā ātrumposmā pārsita riepu un zaudēja vairākas minūtes, kas lika atkrist uz 17. vietu. "M-Sport Ford" latviešu ekipāža no līdera francūža Adrjēna Furmo ("Hyundai") pēc četriem ātrumposmiem atpaliek trīs minūtes un 1,4 sekundes.
SS4 | @Rally_d_Italia 🇮🇹— Mārtiņš Sesks (@MSesks) October 2, 2026
Pure chaos out there ⚠️
Jon and I , we both picked up punctures in this stage, joining a pretty long list of victims today. Sardinia is definitely showing its teeth! 🪨💨 pic.twitter.com/eSOb6hxiMp
Šodien vēl tiks veikti trīs ātrumposmi, rīt no plkst. 9 līdz plkst. 18 notiks vēl seši ātrumposmi, bet sacīkstes noslēgsies svētdien ar četriem posmiem no plkst. 9.30 līdz plkst. 16. Ralliju tiešraidē var redzēt platformā "Go3".
WRC 2026. gada sezonā bija iecerēti 14 posmi, taču pēdējais no tiem - Saūda Arābijas rallijs - tika atcelts. Sardīnijas rallijs latviešu ekipāžai ir sestais WRC starts 2026. gada sezonā. Sezonas labāko rezultātu Seska ekipāža sasniedza Igaunijas rallijā, ierindojoties septītajā vietā.
Pirms pēdējā posma "Toyota Gazoo" braucējus britu Elfinu Evansu, somu Sami Pajari un zviedru Oliveru Sūlbergu šķir tikai 21 punkts. Tā kā vēl ir iespējams iegūt 35 punktus, visi trīs joprojām saglabā izredzes pirmo reizi kļūt par pasaules čempioniem. Evansam ir 17 punktu pārsvars pār Pajari, bet Sūlbergs atpaliek vēl par četriem punktiem. Evanss ir čempionāta līderis kopš aprīļa, un viņš var nodrošināt titulu, izcīnot 19 punktus neatkarīgi no konkurentu rezultātiem. Rezultātus var ietekmēt arī akmeņainie ceļi.
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Sardīnijā notiks arī pēdējais rallijs, kad sacensībās piedalīsies pašreizējās paaudzes "Rally1" automašīnas, noslēdzot piecus gadus ilgušu sporta veida posmu pirms jauno tehnisko noteikumu stāšanās spēkā 2027. gadā.