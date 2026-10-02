Sīvā cīņā par Starptautiskās Ledus hokeja federācijas jauno prezidentu kļūst vācietis Francs Reindls
Šodien Tenerifē Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) kongresā par organizācijas jauno prezidentu tika ievēlēts Francs Reindls, vēsta IIHF.
Balsošana notika divās kārtās un pirmajā kārtā visvairāk balsu (48 jeb 41,03%) ieguva čehs Petrs Bržīza, kuram ar 36 balsīm (30,77%) sekoja Reindls un ar 33 balsīm (28,21%) Kirgizstānas pārstāvis Aivazs Omorkanovs. Tā kā neviens kandidāts nesasniedza 50% barjeru, notika otrā kārta, kurā piedalījās divi visvairāk balsis saņēmušie kandidāti. Otrajā kārtā Reindls saņēma 60 balsis jeb 51,28%, bet Bržīza - 57 balsis jeb 48,72%.
Žurnālisti aprakstījuši, ka Reindls uzvarējis, pateicoties saņemtajām balsīm no Aivaza Omorkanova atbalstītājiem. Tas nozīmē, ka Krievija, Baltkrievija, otrās un trešās divīzijas komandas, kamēr Eiropas valstis, izņemot Vāciju un Zviedriju, sliecās atbalstīt Bržīzu. Tieši čehu kandidāts ievēlēšanas gadījumā turpinātu paturēt spēkā diskvalifikāciju Krievijas izlasei. Reindla ievēlēšanas gadījumā, iespējams, tik stingra nostāja vairs nebūs.
Ve 2.kole získal Bříza 57 hlasů, Reindl získal většinu delegátů od Omorkanova > 60.— Robert Záruba (@robertzaruba) October 2, 2026
Pro českého viceprezidenta IIHF hlasovali vesměs kandidáti z Evropy (zřejmě kromě 🇸🇪🇩🇪).
Reindl získal podporu zemí z divizí MS II+III+RUS+BLR, kteří Němce otevřeně podporovaly už při volbě 2021.
71 gadu vecais Reindls ir bijušais hokejists, kurš 1976. gadā kopā ar Vācijas izlasi izcīnīja olimpisko spēļu bronzas godalgu. Pēc spēlētāja karjeras beigām 1988. gadā Reindls trenēja vairākus Vācijas klubus, bet no 1992. gada līdz 2014. gadam bija Vācijas izlases ģenerālmenedžeris. Tāpat viņš bija viens no Vācijas hokeja līgas (DEL) izveidotājiem un tās vadītājs no 1994. līdz1996. gadam. No 2014. gada līdz 2022. gadam Reindls bija Vācijas Hokeja federācijas (DEB) prezidents. Paralēli šim amatam no 2016. gada viņš bija IIHF padomes loceklis, pēdējās desmitgades laikā vadot arī vairākas komitejas.
Uz IIHF prezidenta amatu pieteicās deviņi kandidāti - dānis Henriks Bahs Nilsens, Bržīza, Sergejs Gončarovs no Baltkrievijas, spānis Franks Gonsaless, gruzīns Zakarija Khečuašvili, Omorkanovs, slovēnis Matjažs Rakovecs, igaunis Jāns Melders un Reindls. Nilsens, Gončarovs un Rakovecs pirms balsošanas savas kandidatūras atsauca, bet Gonsaless, Melders un Khečuašvili atteicās kandidēt pēc savām uzrunām pirms balsojuma.
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IIHF prezidenta termiņš noslēgsies 2030. gada oktobrī. Viņš kļūs arī par IIHF padomes vadītāju, kurā kopumā būs 15 locekļi. Jau ziņots, ka Latvijas pārstāvis Viesturs Koziols kandidēs uz vecākā viceprezidenta amatu.
Francūzis Liks Tārdifs marta izskaņā paziņoja, ka atkārtoti nekandidēs uz IIHF prezidenta amatu, ko ieņem kopš 2021. gada. Pirms tam 27 gadus organizāciju vadīja šveicietis Renē Fāzels. IIHF pusgada kongresā tiks ievēlēti arī trīs reģionālie viceprezidenti un desmit valdes locekļi. Kandidāti visos amatos tiks ievēlēti uz četriem gadiem.
Meet the new President of the IIHF.— IIHF (@IIHFHockey) October 2, 2026
Franz Reindl has been elected to lead the International Ice Hockey Federation for the next four-year term.
Read more at https://t.co/GoW08AXeL7: https://t.co/NrG69nuV8b#IIHF pic.twitter.com/xWRa7mpxvf