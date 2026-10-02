Rafaels Nadals norāda, ka pēc karjeras beigām beidzot vairs neizjūt sāpes
Izcilais spāņu tenisists Rafaels Nadals atzīst, ka pēc profesionālās karjeras noslēguma 2024. gadā visvairāk novērtē iespēju dzīvot bez sāpēm.
40 gadus vecais Nadals atklāj, ka tenisa kortā pēc karjeras beigām devies vien četras vai piecas reizes. “Esmu laimīgs savā dzīvē un izbaudu katru dienu,” viņš sacīja intervijā "Sports Illustrated Deutschland". Un lai gan karjeras laikā Nadals izcīnījis 22 “Grand Slam” titulus, par savu lielāko uzvaru viņš nosauca sāpju pārvarēšanu. “Katru rītu mosties ar sāpēm ir ārkārtīgi grūti gan fiziski, gan psiholoģiski. Es tā dzīvoju daudzus gadus,” atzina Nadals.
Tenisista karjeru pavadīja hronisks pēdas bojājums un regulāras ceļgalu problēmas, kuru dēļ viņam nācās ieturēt mēnešiem ilgus pārtraukumus. Arī pēc karjeras beigām Nadalam bija nepieciešama ārstēšana, tostarp rokas operācija, pēc kuras viņš dzīvo gandrīz bez sāpēm. “Par laimi, šodien man šo problēmu gandrīz vairs nav,” viņš sacīja.
Nadals, kurš vairāk nekā 20 gadus savas dzīves pakārtoja sportam, norāda, ka pāreja uz parastu ikdienu esot bijusi patīkama un šobrīd viņš daudz vairāk laika velta ģimenei. Vēlme pavadīt laiku ar ģimeni ir arī galvenais iemesls, kāpēc viņš nepievēršas trenera darbam. “Pēdējos mēnešos esmu gandrīz nepārtraukti atradies ceļā. Ja strādātu par treneri, tas notiktu vēl biežāk,” skaidroja spānis.
Tāpat Nadals atklāj, ka viņam liels izaicinājums pēdējo divu gadu laikā esot bijis laika plānošana. “Kad biju profesionāls sportists, mana ikdiena bija pilnībā strukturēta. No rīta piecēlos un precīzi zināju, kas notiks tālāk,” viņš atzina, piebilstot, ka turpmākajos gados viņš vēlas šo prasmi attīstīt un iemācīties labāk organizēt savu dienaskārtību.