Latvijas futbola izlase cīnīsies pret grupas līderi Melnkalni UEFA Nāciju līgā
Latvijas vīriešu futbola izlase šodien plkst. 19:00 Rīgā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas trešajā mačā mājās cīnīsies ar Melnkalnes valstsvienību. Tiešraide LTV7.
Pirmdien Latvija izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju.
Pirms nedēļas pirmajā C līgas spēlē latvieši izbraukumā ar 0:2 atzina Armēnijas pārākumu, bet pirmdien mājās spēlēja neizšķirti 0:0 ar Kipru. Melnkalnes futbolisti maču nogalēs izrāva uzvaras 2:1 mājās pēr Kipru un 3:2 viesos pret Armēniju.
Pēc divām spēļu kārtām grupas līdere ar sešiem punktiem ir Melnkalne, Armēnijai ir trīs punkti, bet pa vienam punktam ir Kiprai un Latvijai. Latvija FIFA rangā ieņem 137. vietu, bet Melnkalne ir 79. pozīcijā.
Latvija ar Melnkalni tikusies četras reizes, pie uzvarām netiekot. 2012. gadā pārbaudes spēlē ar 2:0 uzvarēja Melnkalne, bet 2020. gadā pārbaudes mačs noslēdzās neizšķirti 1:1. 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs ar 2:1 uzvarēja Melnkalne, bet otrs mačs noslēdzās bez gūtiem vārtiem.
Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Nākamais Nāciju līgas turnīrs 2028./2029. gada sezonā notiks citādā formātā - komandas sacentīsies trīs līgās, pa 18 valstsvienībām katrā. A un B līgā komandas tiks ielozētas trijās grupās pa sešām izlasēm, katrai no tām aizvadot kopumā sešas spēles pret pieciem dažādiem pretiniekiem. Savukārt C līgā vienā no grupām būs septiņas komandas, ja UEFA sacensību apritē atgriezīsies 55. dalībvalsts.
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Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (Londonas "Queens Park Rangers", Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
Melnkalnes vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
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vārtsargi - Danijels Petkovičs ("Liepāja"), Igors Nikičs (Pitešti "Arges", Rumānija), Balša Popovičs (Pirejas "Olympiacos", Grieķija);
aizsargi - Stefans Savičs ("Trabzonspor", Turcija), Marko Vešovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija), Igors Vujačičs (Kazaņas "Rubin", Krievija), Risto Radunovičs (Bukarestes FCSB, Rumānija), Slobodans Rubežičs (Kelces "Korona", Polija), Milans Roganovičs ("Genk", Beļģija), Ogņens Gaševičs (Sofijas CSKA 1948, Bulgārija), Stefans Miličs (Belgradas "Partizan", Serbija), Andrejs Džuričs ("Malmo", Zviedrija), Bodins Tomaševičs ("Mantova", Itālija);
pussargi - Marko Jankovičs (Agdamas "Qarabag", Azerbaidžāna), Seads Hakšabanovičs ("Malmo", Zviedrija), Stefans Lončars (Toljati "Akron", Krievija), Milošs Brnovičs (Tulas "Arsenal", Krievija), Milans Vukotičs (Belgradas "Partizan", Serbija), Andrija Bulatovičs ("Lens", Francija), Vasilije Adžičs ("Sassuolo", Itālija);
uzbrucēji - Stevans Jovetičs (Limasolas AEL, Kipra), Milutins Osmajičs ("Genoa", Itālija), Nikola Krstovičs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Viktors Džukanovičs (Ģēras ETO, Ungārija), Aleksa Latkovičs ("Varaždin", Horvātija), Dušans Vukovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija)