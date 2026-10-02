VIDEO: Balinskis nokautē pretinieku "Panthers" zaudējumā, Šmitam pirmajā spēlē Ņujorkas skatītāju priekšā labākā lietderība komandā
Foto: ekrānuzņēmums no video
Uvis Balinskis trāpa sitienu tieši sejā "Sharks" hokejistam.
Hokejs

VIDEO: Balinskis nokautē pretinieku "Panthers" zaudējumā, Šmitam pirmajā spēlē Ņujorkas skatītāju priekšā labākā lietderība komandā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Naktī uz 2. oktobri ar dažādām sekmēm Nacionālajā hokeja līgā spēlēja latviešu pārstāvētie klubi.

VIDEO: Balinskis nokautē pretinieku "Panthers" zau...

Balinskim pirmā spēle un kautiņš

Latvijas aizsarga Uvja Balinska un uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas "Panthers" ceturtdien piedzīvoja zaudējumu jaunās sezonas otrajā spēlē. "Panthers" viesos pagarinājumā ar 3:4 (0:1, 1:2, 2:0) piekāpās Sanhosē "Sharks" komandai.

Balinskis laukumā devās pirmo reizi sezonā un uz ledus pavadīja 12 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, pielietoja trīs spēka paņēmienus, kā arī nopelnīja septiņas soda minūtes par kautiņu un neitrālu lietderības koeficientu. Kautiņā Balinskis iesaistījās pēc paša rupjā spēka paņēmiena "Sharks" hokejistu. Kolins Grafs devās pārmācīt Balinski, taču latvietis viņu noguldīja uz ledus ar pirmo sitienu. 

 Vilmanis spēlēja 12 minūtes un 19 sekundes, izpildīja divus metienus pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.

"Panthers" rindās divus vārtus guva Ētu Luostarinens, bet vienus - Metjū Tkačaks, kamēr uzvarētāju sastāvā pamatlaikā divreiz precīzs bija Vils Smits, bet reizi - Meisons Māršments. Uzvaras vārtus mājiniekiem papildlaika ceturtajā minūtē guva Luka Kanjoni. Traumas dēļ otrajā periodā laukumu pameta "Panthers" kapteinis Aleksandrs Barkovs, kurš savainojuma dēļ izlaida visu pagājušo sezonu.

"Panthers" nākamo spēli aizvadīs naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Anaheimas "Ducks".

Šmitam solīds sniegums

Latvijas aizsargs Alberts Šmits ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Ņujorkas "Rangers" izcīnīja uzvaru pret Tampabejas "Lightning", kurā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons. "Rangers" mājās uzvarēja ar rezultātu 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Šmits uz ledus pavadīja 14 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu un nopelnīja labāko lietderības koeficientu komandā +3.

Girgensons laukumā pavadīja septiņas minūtes un 39 sekundes, no kurām 37 sekundes spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs veica trīs spēka paņēmienus un nopelnīja lietderības koeficientu -1.

Par mača spožāko zvaigzni tika atzīts "Rangers" vārtsargs Igors Šestjorkins, kurš pēdējā perioda izskaņā ar metienu no saviem vārtiem ieraidīja ripu tukšos "Lightning" vārtos. Viņš kļuva par 18. vārtsargu NHL vēsturē, kurš guvis vārtus, un pirmo "Rangers" rindās.

Vēl uzvarētāju sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Mika Zibanejads, Pāvels Dorofejevs, Ēli Tolvanens un Geibs Pero, bet "Lightning" rindās vienīgais precīzais metiens Ņikitas Kučerova kontā. Austrumu konferences kopvērtējumā "Rangers" pēc divām spēlēm ar diviem punktiem ieņem septīto vietu, bet "Lightning" pēc vienas spēles bez punktiem ir 16. pozīcijā.

Nākamo spēli "Rangers" aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, viesos tiekoties ar Detroitas "Red Wings", bet "Lightning" naktī uz svētdienu savā laukumā uzņems Vašingtonas "Capitals".

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