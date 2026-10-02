VIDEO: Balinskis nokautē pretinieku "Panthers" zaudējumā, Šmitam pirmajā spēlē Ņujorkas skatītāju priekšā labākā lietderība komandā
Naktī uz 2. oktobri ar dažādām sekmēm Nacionālajā hokeja līgā spēlēja latviešu pārstāvētie klubi.
Balinskim pirmā spēle un kautiņš
Latvijas aizsarga Uvja Balinska un uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas "Panthers" ceturtdien piedzīvoja zaudējumu jaunās sezonas otrajā spēlē. "Panthers" viesos pagarinājumā ar 3:4 (0:1, 1:2, 2:0) piekāpās Sanhosē "Sharks" komandai.
Uvis Balinskis with the Falcon Punch on Collin Graf.#NHL #FlaPanthers pic.twitter.com/GhYhJFylmE— Panthers Historian (@FlaCatsHistory) October 2, 2026
Balinskis laukumā devās pirmo reizi sezonā un uz ledus pavadīja 12 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, pielietoja trīs spēka paņēmienus, kā arī nopelnīja septiņas soda minūtes par kautiņu un neitrālu lietderības koeficientu. Kautiņā Balinskis iesaistījās pēc paša rupjā spēka paņēmiena "Sharks" hokejistu. Kolins Grafs devās pārmācīt Balinski, taču latvietis viņu noguldīja uz ledus ar pirmo sitienu.
Vilmanis spēlēja 12 minūtes un 19 sekundes, izpildīja divus metienus pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Panthers" rindās divus vārtus guva Ētu Luostarinens, bet vienus - Metjū Tkačaks, kamēr uzvarētāju sastāvā pamatlaikā divreiz precīzs bija Vils Smits, bet reizi - Meisons Māršments. Uzvaras vārtus mājiniekiem papildlaika ceturtajā minūtē guva Luka Kanjoni. Traumas dēļ otrajā periodā laukumu pameta "Panthers" kapteinis Aleksandrs Barkovs, kurš savainojuma dēļ izlaida visu pagājušo sezonu.
Aleksander Barkov heads STRAIGHT off the ice after falling awkwardly on his leg 🤕— Gino Hard (@GinoHard_) October 2, 2026
Barkov missed all of last season after receiving right knee surgery for a torn ACL and MCL... pic.twitter.com/t4Vh9OGKTe
"Panthers" nākamo spēli aizvadīs naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Anaheimas "Ducks".
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Šmitam solīds sniegums
Latvijas aizsargs Alberts Šmits ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Ņujorkas "Rangers" izcīnīja uzvaru pret Tampabejas "Lightning", kurā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons. "Rangers" mājās uzvarēja ar rezultātu 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).
Šmits uz ledus pavadīja 14 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu un nopelnīja labāko lietderības koeficientu komandā +3.
2026 5th overall pick Alberts Smits lays a solid hit on Erik Cernak in front of the benches but the linesman got the worst of it 😭 pic.twitter.com/0bY5rr51jP— Gino Hard (@GinoHard_) October 2, 2026
Alberts Smits has quietly had another good game. You haven’t heard his name much and he’s been efficient in his own zone. Very encouraging sign. #NYR— John (@92In82) October 2, 2026
Girgensons laukumā pavadīja septiņas minūtes un 39 sekundes, no kurām 37 sekundes spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs veica trīs spēka paņēmienus un nopelnīja lietderības koeficientu -1.
Par mača spožāko zvaigzni tika atzīts "Rangers" vārtsargs Igors Šestjorkins, kurš pēdējā perioda izskaņā ar metienu no saviem vārtiem ieraidīja ripu tukšos "Lightning" vārtos. Viņš kļuva par 18. vārtsargu NHL vēsturē, kurš guvis vārtus, un pirmo "Rangers" rindās.
IGOR SHESTERKIN SCORES A GOALIE GOAL IN THE RANGERS' HOME OPENER WOW 😱— Gino Hard (@GinoHard_) October 2, 2026
HE'S THE FIRST GOALIE IN RANGERS HISTORY TO HIT THE BACK OF THE NET 🚨 pic.twitter.com/s13RJVbskf
Vēl uzvarētāju sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Mika Zibanejads, Pāvels Dorofejevs, Ēli Tolvanens un Geibs Pero, bet "Lightning" rindās vienīgais precīzais metiens Ņikitas Kučerova kontā. Austrumu konferences kopvērtējumā "Rangers" pēc divām spēlēm ar diviem punktiem ieņem septīto vietu, bet "Lightning" pēc vienas spēles bez punktiem ir 16. pozīcijā.
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Nākamo spēli "Rangers" aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, viesos tiekoties ar Detroitas "Red Wings", bet "Lightning" naktī uz svētdienu savā laukumā uzņems Vašingtonas "Capitals".