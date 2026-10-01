Vācijas futbolisti beidzot uzvar Klopa vadībā, Nīderlande izglābjas no zaudējuma Grieķijā, Portugāle bez aizgājušā Ronaldu triumfē Dānijā
Vācijas vīriešu futbola izlase ceturtdien UEFA Nāciju līgā izcīnīja pirmo uzvaru jaunā galvenā trenera Jirgena Klopa vadībā. Vācija mājās ar rezultātu 2:0 (1:0) uzvarēja Serbiju.
Vācieši vadībā izvirzījās spēles 39. minūtē, kad pēc Floriāna Virca sitiena bumba atsitās pret vārtu stabu un nonāca Toma Bišofa, kurš savu iespēju izmantoja. Vadību mājinieki nostiprināja 61. minūtē, kad pēc Maksimiliāna Mitelšteta piespēles Vircs no aptuveni 11 metriem raidīja bumbu mērķī.
Otrā šīs grupas spēlē Grieķija mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (2:0) ar Nīderlandi. Mača otrajā desmitminūtē Hrists Colis ieraidīja bumbu vārtos, taču aizmugures dēļ vārtu guvums netika skaitīts, turklāt vēlāk traumas dēļ viņš tika nomainīts. Spēles 23. minūtē pēc nīderlandiešu kļūdas aizsardzībā Fotis Joannidis panāca 1:0, bet pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc viņa piespēles Georgs Mazurs vārtu guvumā pārvērta vēl vienu pretinieku kļūdu.
Cīņas 59. minūtē pēc stūra sitiena Virdžils van Deiks ar galvu ieraidīja bumbu vārtos, bet sešas minūtes vēlāk grieķus pārspēja arī Denzels Damfrīss, taču aizmugures dēļ rezultāts palika nemainīgs. amatlaika pirmspēdējā minūtē Nīderlande tomēr guva vārtus - bumba pēc rikošeta nonāca pie Tidžani Reindersa, kurš panāca 2:2.
A2 grupā pēc trīs spēlēm Grieķijai ir septiņi punkti, Nīderlande guvusi piecus punktus, Vācijai ir četri punkti, bet Serbija cīnās bez punktiem.
Tikmēr Portugāle viesos ar rezultātu 4:2 (2:1) uzvarēja Dāniju. Dienu pirms spēles Portugāles izlases nometni pameta Krištianu Ronaldu, kura 7. numurs tika piešķirts Rafaēlam Leāu.
Mača 13. minūtē portugāļi sarāva dāņu aizsardzību, un pēc Gonsālu Ramuša piespēles bumbu vārtos ieraidīja Žuāu Kanselu. Desmit minūtes vēlāk pēc dāņu straujas pārejas uzbrukumā Mikels Damsgors iegrieza bumbu vārtos un panāca 1:1, bet vēl pēc pāris minūtēm Ramušs atjaunoja portugāļiem vadību pēc Brunu Fernandeša piespēles.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otrā puslaika sestajā minūtē vēl vienu ātru pāreju uzbrukumā ar gūtiem vārtiem noslēdza Rasmuss Hejlunds, kuram piespēli atdeva Damsgors. Puslaika vidū, 67. minūtē, pēc Fernandeša centrējuma precīzs ar galvu vārtu priekšā bija Vitors Ferreira jeb Vitinja - 3:2. Punktu Portugāles izlases uzvarai pielika Žuāu Fēlikss, kurš 87. minūtē izcēlās pēc Djogu Dalota piespēles.
Otrā šīs grupas spēlē Velsa savā laukumā ar 2:1 (1:1) uzvarēja Norvēģiju. Pirmie vārtus guva norvēģi, spēles 11. minūtē Martinam Edegoram ar piespēli atrodot Oskaru Bobu, kurš bija veiklāks par velsiešu aizsardzību. Tuvojoties puslaika beigām, 38. minūtē pēc Sorba Tomasa piespēles uz vārtu priekšu 1:1 panāca Daniels Džeimss. Jau otrā puslaika sākumā norvēģus par pēdējās cerības sodu mazākumā atstāja Torbjerns Hegems. Soda sitienu izpildīja Neko Viljamss, kura zemu sistā bumba atrada ceļu vārtos - 48. minūtē 2:1.
A4 grupā pēc trīs spēlēm Portugālei ir deviņi punkti, bet pārējās trīs izlases guvušas pa trīs punktiem.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.