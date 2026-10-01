Divas komandas ar latvietēm iekļūst FIBA Eirokausa pamatturnīrā, piebiedrojoties "TTT Rīga"
Matīsa Rožlapas vadītā Zārluī "Royals" komanda, kuru pārstāv Elizabete Bulāne, kā arī Nikolas Priedes pārstāvētā Ferolas "Baxi" ceturtdien sasniedza Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa pamatturnīru.
"Royals" kvalifikācijas kārtas atbildes spēlē mājās ar rezultātu 77:56 (22:8, 21:18, 24:14, 10:16) uzvarēja Ženēvas "Royals" un divu maču summā guva virsroku ar 186:131.
Bulāne 23 minūtēs un 35 sekundēs guva desmit punktus, realizējot abus divus divpunktu metienus un divus no pieciem tālmetieniem. Latviete arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva četras kļūdas, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+16), kā arī iekrāja deviņus efektivitātes koeficienta punktus. Uzvarētājām 21 punktu guva Elīna Koskimesa, bet pretiniecēm 12 punkti bija Kelijai Volšai.
Savukārt Priede guva astoņus punktus, kamēr "Baxi" mājās ar 85:58 (23:17, 19:13, 21:17, 22:11) bija pārāka pār Stara Zagoras "Beroe" no Bulgārijas un summā uzvarēja ar 161:119.
Priede 18 minūtēs un 31 sekundē grozā raidīja visus četrus divpunktu metienus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+13) un iekrāja 13 efektivitātes koeficienta punktus. Mājiniecēm 15 punktus guva Kateržina Galīčkova, bet viešņām vairāk nekā pusi no komandas punktiem jeb 30 punktus guva Deana Stojanovska.
Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas komandai "TTT Rīga". FIBA Eirokauss ir pēc spēka otrais turnīrs aiz FIBA Eirolīgas.