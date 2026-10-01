Krastenbergs rezultatīvi piespēlē, taču "Motor" zaudē Čehijas ekstralīgas mačā
Renārs Krastenbergs (ar 29. numuru) (foto: "Banes Motor České Budějovice")
Hokejs

Krastenbergs rezultatīvi piespēlē, taču "Motor" zaudē Čehijas ekstralīgas mačā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs ceturtdien asistēja vārtu guvumā Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē, viņa pārstāvētajai Česke Budejovices "Motor" ciešot zaudējumu.

Krastenbergs rezultatīvi piespēlē, taču "Motor" za...

"Motor" viesos ar rezultātu 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) zaudēja Prāgas "Sparta" komandai, kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals.

Krastenbergs trešā perioda 13. minūtē palīdzēja viesiem panākt 2:2. Latviešu uzbrucējs šajā spēlē uz ledus bija 13 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā bloķēja vienu metienu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.

Šajā sezonā Krastenbergs septiņos mačos atzīmējies ar trīs rezultatīvām piespēlēm.

Abas komandas sezonas pirmajās septiņās spēlēs tikušas pie desmit punktiem, noslēdzot labāko piecinieku. Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".

Tēmas

Prāgas "Sparta"Mārtiņš DzierkalsRenārs KrastenbergsČehija

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