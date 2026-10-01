Latvijas U-21 futbolisti viesos divreiz sarūgtina spēcīgās Grieķijas vārtsargu, tomēr piekāpjas Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā
Latvijas U-21 vīriešu futbola izlase ceturtdien 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā izbraukumā ar rezultātu 2:4 (1:3) zaudēja vienaudžiem no Grieķijas. Latvijas izlases labā vārtus guva Ivans Patrikejevs un Valerijs Lizunovs.
Spēles piektajā minūtē Grieķijas izlases strauju uzbrukumu ar precīzu sitienu vārtos noslēdza Krists Almirs, bet 17. minūtē pēc stūra sitiena precīzs ar galvu bija Konstantīns Kostuls. Mača 28. minūtē grieķi pie saviem vārtiem nenokontrolēja bumbu, un to tīklā ieraidīja Patrikejevs, bet deviņas minūtes vēlāk Almirs netraucēts no dažiem metriem atjaunoja mājiniekiem divu vārtu pārsvaru.
Otrajā puslaikā 53. minūtē pēc centrējuma soda laukumā otro reizi Ņikitu Parfjonovu pārspēja Kostuls, kurš izdarīja sitienu ar galvu. Kompensācijas laikā pēc sānu auta bumba nonāca pie Lizunova, kurš panāca 2:4.
F grupā pēc deviņām spēlēm Vācijai un Grieķijai ir pa 24 punktiem, Ziemeļīrija sakrājusi 13 punktus, Gruzija - deviņus, Latvija - piecus, bet Malta cīnās bez punktiem.
Šajā izlašu logā Latvijas U-21 izlase aizvadītajā sestdienā savā laukumā ar 0:4 zaudēja vienaudžiem no Vācijas, bet grieķi izbraukumā ar 3:0 pieveica Gruzijas futbolistus. Nākamo kvalifikācijas turnīra spēli Latvijas U-21 izlase aizvadīs 6. oktobrī, kad savā laukumā uzņems Maltas valstsvienību.
Kvalifikācija šajā ciklā sākās pirms gada, kad Latvijas izlase viesos ar 0:5 zaudēja Vācijai, vēlāk mājās spēlēja neizšķirti 1:1 ar Gruziju un ar 0:1 zaudēja Grieķijai, kā arī viesos ar 0:1 atzina Ziemeļīrijas pārākumu un ar 1:0 uzvarēja Maltu. Martā Latvija izbraukumā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Gruziju un mājās ar 1:3 zaudēja Ziemeļīrijai.
Nākamā gada Eiropas U-21 čempionāta finālturnīrs notiks Albānijā un Serbijā, un tajā piedalīsies 16 labākās jaunatnes izlases. Kvalifikācijā komandas sadalītas deviņās grupās pa piecām un sešām vienībām. Katras grupas uzvarētāja, kā arī viena labākā no otro vietu ieguvējām kvalificēsies finālturnīram. Savukārt pārējās astoņas otro vietu ieguvējas savā starpā noskaidros vēl četru ceļazīmju īpašnieces.
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Latvijas U-21 vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ņikita Parfjonovs ("Ogre United"), Raivo Stūriņš ("Auda"), Dāvis Veisbuks ("Super Nova");
aizsargi - Alans Kangars, Maksims Semeško (abi - "Jelgava"), Gļebs Mihaļcovs ("Daugavpils"), Helvijs Joksts, Rūdolfs Meļķis (abi - "Tukums 2000"), Milāns Tihonovičs, Kristaps Romanovs (abi - "Super Nova"), Mārtiņš Lormanis ("Ogre United"), Ralfs Kragliks ("Auda");
pussargi - Tomašs Mickēvičs, Markuss Ivulāns, Emīls Evelons (visi - "Ogre United"), Kevins Cēsnieks, Rūdolfs Kļavinskis (abi - "Metta"), Ralfs Šitjakovs, Ivans Patrikejevs (abi - "Super Nova"), Dannī Braians Ambato Aņisjko ("Chesterfield", Anglija), Kristiāns Mežsargs ("Folgore Caratese", Itālija), Roberts Bočs ("Auda");
uzbrucēji - Gļebs Patika ("Jelgava"), Valerijs Lizunovs ("Super Nova"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Nils Henrijs Veinbergs (Turku TPS, Somija).