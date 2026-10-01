Mārtiņa Seska ekipāžai pieticīgas sekmes Sardīnijas rallija ievadā WRC klasē
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien pasaules rallija čempionāta (WRC) pēdējo, 13. posmu - Sardīnijas ralliju - sāka ar otrā desmita rezultātu.
Pirmajā ātrumposmā izveidotā trasē piloti veica 2,21 kilometru garu distanci, kurā ātrākais bija Olivers Sūlbergs, "Toyota Gazoo" pilotam finišējot divās minūtēs un 1,4 sekundēs.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža bija 5,5 sekundes lēnāka un ieņēma 12. vietu, piekāpjoties arī divām WRC2 klases ekipāžām. No WRC pilotiem aiz Seska palika tikai spānis Dani Sordo ("Hyundai"), kurš gan distancē bija ātrāks, taču par pārkāpumiem saņēma 20 sekunžu sodu.
Piektdien ātrumposmi būs no plkst. 9 līdz plkst. 18, sestdien sacensības norisināsies tajā pašā laikā logā, bet svētdien - no plkst. 9.30 līdz plkst. 16. Rallija tiešraide paredzēta platformā "Go3".
WRC 2026. gada sezonā bija iecerēti 14 posmi, taču pēdējais no tiem - Saūda Arābijas rallijs - tika atcelts.
Sardīnijas rallijs latviešu ekipāžai ir sestais plānotais WRC starts 2026. gada sezonā. Sezonas labāko rezultātu Seska ekipāža sasniedza Igaunijas rallijā, ierindojoties septītajā vietā.
Pirms pēdējā posma "Toyota Gazoo" braucējus britu Elfinu Evansu, somu Sami Pajari un zviedru Oliveru Sūlbergu šķir tikai 21 punkts. Tā kā vēl ir iespējams iegūt 35 punktus, visi trīs joprojām saglabā izredzes pirmo reizi kļūt par pasaules čempioniem. Evansam ir 17 punktu pārsvars pār Pajari, bet Sūlbergs atpaliek vēl par četriem punktiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Evanss ir čempionāta līderis kopš aprīļa, un viņš var nodrošināt titulu, izcīnot 19 punktus neatkarīgi no konkurentu rezultātiem. Rezultātus var ietekmēt arī akmeņainie ceļi.
Sardīnijā notiks arī pēdējais rallijs, kad sacensībās piedalīsies pašreizējās paaudzes "Rally1" automašīnas, noslēdzot piecus gadus ilgušu sporta veida posmu pirms jauno tehnisko noteikumu stāšanās spēkā 2027. gadā.