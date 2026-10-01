Paolo Nikolato atklāj, kāda stila futbolu vairs nevēlas redzēt mačā pret Melnkalni
Dienu pirms UEFA Nāciju līgas spēles pret Melnkalni komentārus medijiem sniedza Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato.
Latvijas futbola izlase piektdien UEFA Nāciju līgas trešajā spēlē mājās uzņems Melnkalni, cenšoties revanšēties par pieticīgajiem rezultātiem iepriekšējās divās spēlēs.
"Mēs ļoti cenšamies mainīt situāciju. Taču mums arī jāņem vērā, kur mēs esam konkurētspējas ziņā. Dažreiz mums sanāk aizvadīt ļoti labus mačus arī pret spēcīgiem pretinieki, citkārt ne," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē Nikolato teikto.
Izbraukuma spēlē Armēnijā Latvijas futbolisti vienu reizi sita bumbu vārtu taisnstūrī, bet mājas mačā ar Kipru - ne reizi. "Pilnīgi noteikti mēs vēlamies spēlēt labāk, biežāk uzbrukt, vairāk sist pa vārtiem. Iepriekšējās divas spēles parādīja, ka šīs lietas nav atkarīgas no uzbrucēju skaita. Mums vairāk jāpietur bumba, jāpaliek uzticīgiem saviem principiem, kurus attīstījām nu jau gandrīz trīs gadus. Un reizēm mums jābūt pacietīgiem, ja kaut kas neiet, kā plānots," paskaidroja Nikolato.
"Iepriekšējā spēlē bija viena lieta, kas mani neapmierināja. Esmu priecīgs par spēlētāju attieksmi un pašatdevi, bet mums jāpieturas pie mūsu futbola filosofijas. Mums jāspēlē citādāks futbols, nekā mačā pret Kipru. Man nepatīk spēlēt ar tālajām piespēlēm, es vēlos uzlabot komandu un pašus spēlētājus. Un vienīgais veids, kā to panākt, ir spēlēt ar bumbu, kad tas ir iespējams, un nespēlēt tik daudz ar tālajām piespēlēm," vēlamos uzlabojumus sniegumā atklāja Nikolato.
Melnkalnes izlasei ir trešā lielākā transfēru vērtība visā C līgā, taču Nikolato atgādināja, ka Latvijas izlase jau iepriekš ir epizodiski labi spēlējusi pret spēcīgākiem pretiniekiem. "Mēs nevaram izvēlēties, vai dominēsim spēlē. Bet situācijās, kad mums ir bumba, mums jāspēlē futbols. Un iepriekšējā spēlē mēs no šīs idejas mazliet atteicāmies," sacīja treneris.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc divām spēļu kārtām grupas līdere ar sešiem punktiem ir Melnkalne, Armēnijai ir trīs punkti, bet pa vienam punktam ir Kiprai un Latvijai. Piektdien pirmajā C līgas spēlē latvieši izbraukumā ar 0:2 atzina Armēnijas pārākumu, bet pirmdien mājās spēlēja neizšķirti 0:0 ar Kipru.