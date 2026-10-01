Noskaidrota Aļonas Ostapenko pretiniece Pekinas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā
Pekinas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā Aļona Ostapenko, kurai nebija jāspēlē pirmajā kārtā, spēkosies pret kādreizējo ranga vicelīderi.
Kādreizējā pasaules ranga vicelīdere Spānijas tenisiste Paula Badosa ceturtdien kļuva par Latvijas pirmās raketes Aļonas Ostapenko pretinieci Pekinas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā. Pirmās kārtas spēlē Badosa, kura WTA rangā ieņem 59. vietu, ar rezultātu 4-6, 7-6 (9:7), 6-4 uzveica Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu (WTA 87.).
WTA ranga 32. pozīcijas īpašniece Ostapenko šajā turnīrā izsēta ar 24. numuru un no pirmās kārtas ir brīva. Viņas un Badosas otrās kārtas spēle paredzēta ne agrāk kā sestdien. Abas tenisistes savā starpā tikušās piecas reizes, un trijās no tām, tajā skaitā pēdējās divās, uzvarējusi Ostapenko. Nevienā no turnīriem tenisistes nav tikušās agrāk par ceturtdaļfinālu. Februārī viņām bija jātiekas Dohas turnīra pirmajā kārtā, taču Badosa traumas dēļ atsauca dalību turnīrā.
Ostapenko Āzijas turnīru sēriju sāka ar Seulas "WTA 250" sacensībām, kurās zaudēja otrajā kārtā. Badosa savukārt spēlēja Sanpaulu "WTA 250" turnīrā, apstājoties pusfinālā. Trešajā kārtā šī mača uzvarētāja tiksies ar amerikānieti Keitiju Volinecu (WTA 74.) vai beļģieti Elīzi Mertensu (WTA 19.).
Ostapenko turnīrā Ķīnas galvaspilsētā startē septīto reizi, labāko rezultātu sasniedzot 2017. gadā, kad aizcīnījās līdz pusfinālam. Arī pērn viņa no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā zaudēja, turnīru noslēdzot ar desmit ranga punktiem. Turnīrs Pekinā norisinās cietā seguma kortos.