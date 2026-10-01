Atklāj aizkulises Krištianu Ronaldu strīdam ar Portugāles treneri, superzvaigznei draud pat diskvalifikācija
Trešdien, 30. septembrī, paužot neapmierinātību ar trenera Žoržes Žezuša lēmumu, Portugāles futbola izlasi pameta superzvaigzne Krištianu Ronaldu. Atklātas abu attiecību aizkulises, kā arī potenciālās sankcijas.
41 gadu vecais futbolists, kurš pirms UEFA Nāciju līgas spēlēm pauda, ka viņa atlikušie futbolista karjeras mērķi ir tikt līdz 1000 gūtajiem vārtiem un vēlreiz triumfēt turnīrā, 30. septembrī pameta Portugāles izlasi.
Viņam radās konflikts ar jauno galveno treneri Žorži Žezušu, kura vadībā pirms tam bija spēlējis Saūda Arābijā. Žezušs izlēma atstāt uz rezervistu soliņa Ronaldu visas spēles garumā pret Norvēģiju, kurā portugāļi uzvarēja ar 2:1. "Pēc trenera preses konferences un manas sarunas ar Portugāles Futbola federācijas prezidentu, esmu nolēmis pamest izlases nometni," teica Ronaldu, atklājot, ka vēlāk publiski paudīs visu patiesību par notikumu gaitu.
Portugal boss Jorge Jesus has doubled down on the Cristiano Ronaldo situation 😳:— ESPN UK (@ESPNUK) October 1, 2026
🗣️ "I can promise whatever I want. I'm the coach, right?
I'm the coach who told the player, 'You weren't going to play. I'll put you on the bench. If I need you for 30 minutes, then you'll play.… pic.twitter.com/pceT0LOaYg
Atsevišķi mediji jau to ir publicējuši. Medijs "Marca" atklāj, ka vēl pirms UEFA Nāciju līgas nometnes sākuma Žezušs ar Ronaldu vienojās, ka portugāļu superzvaigzne piedalīsies divās no četrām spēlēm - pirmajā pret Velsu un pēdējā pret Norvēģiju. Pret Velsu Ronaldu devās sākumsastāvā, laukumā pavadīja 66 minūtes, kuru laikā viņam neieskaitīja gūtos vārtus.
Situācija mainījās spēles rītā pret Dāniju. Žezušs esot it kā lūdzis Ronaldu atrasties sastāvā, jo plānojot viņu izmantot uz pēdējām 30 minūtēm spēlē. Pēc Ērlinga Holanna gūtajiem vārtiem spēles 51. minūtē un neizšķirta 1:1 panākšanas Ronaldu sāka iesildīties, lai varētu vēlāk pastiprināt komandu, taču notika pretējais.
54. minūtē Portugāle izvirzījās atkal vadībā, kas lika Žezušam mainīt taktiku, pārejot uz mērķi nosargāt rezultātu. Līdz ar to trenera izvirzītajā taktikas maiņā Ronaldu iziešana laukumā vairs nebija plānā. Superzvaigzne iesildījās laukuma malā līdz pat finālsvilpei, pēc kā ātri pameta laukumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
🚨 THE FULL CRISTIANO RONALDO STORY:— TC (@totalcristiano) September 30, 2026
• He intended to retire from Portugal after the World Cup ended.
• The Portugal Football President and Jorge Jesus told him he’s valuable.
• He decided to stay and help the new manager.
• Jorge Jesus told him he will play both home games… pic.twitter.com/8LDfl59Zu1
Krīze tikai pastiprinājās, jo pēc šīs spēles Ronaldu vairs netrenējās kopā ar komandu, nodarbības pavadot individuāli. Lai atrisinātu konfliktu, notikusi tikšanās starp Ronaldu, Žezušu un Portugāles Futbola federācijas prezidentu. Privāti Žezušs it kā esot atvainojies, ka Ronaldu 30 minūtes nācies iesildīties laukuma malā bez tikšanas spēlē. Galvenais treneris esot apsolījis portugāļu superzvaigznei, ka viņš atvainosies preses konferencē un paudīs, ka ir kļūdījies.
Treneris savu vārdu neesot turējis. "Viņi man lika runāt ar Krištianu par tēmu, kas nemaz nav problēma. Krištianu man teica - ja vēlies, lai spēlēju, spēlēšu. Ja vēlies, lai nespēlēju, to nedarīšu. Ja vēlies, lai esmu tribīnēs, iešu tur. Problēma nemaz nebija nekāda problēma," teica treneris. Šādi trenera izteikumi preses konferencē sadusmoja Ronaldu, kas lika viņam izlemt par izlases pamešanu.
Par to starp citu viņam var pat draudēt sankcijas. Pēc Portugāles Futbola federācijas disciplinārajiem noteikumiem Ronaldu draud viena līdz sešu mēnešu diskvalifikācija no izlases. Gadījumā, ja Ronaldu tik tiešām piespriedīs sankcijas, iespējams, viņš savu pēdējo spēli valstsvienības rindās būs jau aizvadījis.