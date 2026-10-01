Saeimā pieņem Valsts sporta fonda likumu, kas paredzēs vairāk finansējuma nozarei
Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamu atzīto Valsts sporta fonda likumu, kas paredz izveidot jaunu sporta nozares finansēšanas instrumentu valsts sporta politikas mērķu īstenošanai un nozares ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.
Jaunais Valsts sporta fonds būs publisko tiesību juridiskā persona izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā. Tā uzdevums būs piesaistīt un administrēt finansējumu no dažādiem avotiem, tostarp valsts budžeta, Eiropas Savienības fondiem un ziedojumiem, novirzot to sporta jomas prioritāšu īstenošanai.
Likuma mērķis ir pilnveidot sporta finansēšanas sistēmu, uzlabot tās koordināciju, stiprināt orientāciju uz rezultātiem un veicināt efektīvāku publisko līdzekļu izmantošanu. Finansējumu paredzēts piešķirt projektu konkursos, mērķprogrammās un citos atbalsta instrumentos.
Atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna (AS) iepriekš sprieda, ka jaunais modelis ļaus mazināt administratīvo slogu un nodrošināt caurskatāmāku, efektīvāku un uz rezultātiem orientētu līdzekļu sadali.
Likums paredz, ka Ministru kabinetam, gatavojot ikgadējo valsts budžeta likumprojektu, fonda darbības mērķu īstenošanai būs jāparedz papildu finansējums vismaz piecu miljonu eiro apmērā gadā.
Fonda līdzekļus varēs novirzīt bērnu un jauniešu sportam, tautas sportam, regulāru fizisko aktivitāšu veicināšanai, kā arī augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūras attīstībai un modernizācijai. Atbalsts paredzēts arī sporta organizāciju un nozares speciālistu kapacitātes stiprināšanai, kā arī iniciatīvām, kas veicina inovācijas un sporta nozares starptautisko konkurētspēju.
Saskaņā ar likumu fonda darbu vadīs padome, kurā būs pārstāvēti vairāki ministri, pašvaldību, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Paralimpiskās komitejas un sporta federāciju pārstāvji.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Ministru kabinetam līdz šā gada 30. novembrim būs jāizdod Valsts sporta fonda nolikums.