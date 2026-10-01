Tikai piektais līgas vēsturē, kam tas izdevies. Artūrs Šilovs komentē lielisko NHL sezonas sākumu
Latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs pēc sausās spēles Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pirmajā spēlē pauda prieku. Viņš arī pievienojies līgas vārtsargu vēsturiskam klubiņam.
Jau ziņots, ka "Penguins" sezonas pirmajā mačā viesos bija pārāki ar 7:0 (2:0, 3:0, 2:0), Šilovam atvairot visus 19 metienus un tiekot pie trešās "sausās" uzvaras NHL karjerā.
Arturs Silovs has recorded a shutout in his second-consecutive season opener for the @penguins.— Penguins PR (@PenguinsPR) October 1, 2026
Only two goaltenders in NHL history have more shutouts in season-opening games than Silovs' two:
Glenn Hall - 3
Jacques Plante - 3 pic.twitter.com/VzEym935La
Šilovs arī kļuvis par tikai piekto vārtsargu NHL vēsturē, kurš divas sezonas pēc kārtas atklāšanas spēlē nav ielaidis vārtus. Pirms viņa tas bija izdevies Anti Niemi, Šonam Burkam, Glenam Holam un Žakam Plantam.
"Jutos pārliecināts. Centos cīnīties par katru ripu un darīt savu darbu," pēc panākuma atklāja Šilovs. Tāpat latviešu vārtsargs sacīja, ka īpaši patīkami bija uzvarēt komandu, kurai pagājušajā sezonā tika zaudēts Stenlija kausa izcīņā, turklāt "Flyers" ir konkurenti divīzijā. "Visa komanda nospēlēja lieliski," piebilda 25 gadus vecais Šilovs, kurš pirms sezonas vienojās par līguma pagarināšanu ar "Penguins" uz vienu gadu. "No šīs spēles daudz ko varam paņemt uz nākamajiem mačiem."
Šilovs pirms pievienošanās "Penguins" trīs sezonu laikā aizvadīja 19 regulārā čempionāta spēles Vankūveras "Canucks" rindās, bet pērn Pitsburgas kluba vārtos stājās 39 mačos. 2023. gada pasaules čempionāta labākais vārtsargs NHL karjeras laikā aizvadījis 59 spēles, izcīnījis 28 uzvaras, vidēji mačā savos vārtos ielaidis 3,04 ripas, atvairījis 88,8% metienu un ticis pie trim "sausajiem" panākumiem.
Penguins goalie Arturs Silovs after his second consecutive season-opening shutout:— King Jemison (@king_jemison) October 1, 2026
“We had a bitter taste after playoffs … Everyone knew it was a great opportunity to pay back, and we were ready for that.” pic.twitter.com/EHhu5v2ysR
Nākamo maču "Penguins" aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Monreālas "Canadiens" hokejistus.