Tikai piektais līgas vēsturē, kam tas izdevies. Artūrs Šilovs komentē lielisko NHL sezonas sākumu
Foto: Getty Images via AFP
Artūrs Šilovs otro sezonu pēc kārtas sāk ar sauso maču.
Hokejs

Tikai piektais līgas vēsturē, kam tas izdevies. Artūrs Šilovs komentē lielisko NHL sezonas sākumu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs pēc sausās spēles Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pirmajā spēlē pauda prieku. Viņš arī pievienojies līgas vārtsargu vēsturiskam klubiņam.

Tikai piektais līgas vēsturē, kam tas izdevies. Ar...

Jau ziņots, ka "Penguins" sezonas pirmajā mačā viesos bija pārāki ar 7:0 (2:0, 3:0, 2:0), Šilovam atvairot visus 19 metienus un tiekot pie trešās "sausās" uzvaras NHL karjerā.

Šilovs arī kļuvis par tikai piekto vārtsargu NHL vēsturē, kurš divas sezonas pēc kārtas atklāšanas spēlē nav ielaidis vārtus. Pirms viņa tas bija izdevies Anti Niemi, Šonam Burkam, Glenam Holam un Žakam Plantam.

"Jutos pārliecināts. Centos cīnīties par katru ripu un darīt savu darbu," pēc panākuma atklāja Šilovs. Tāpat latviešu vārtsargs sacīja, ka īpaši patīkami bija uzvarēt komandu, kurai pagājušajā sezonā tika zaudēts Stenlija kausa izcīņā, turklāt "Flyers" ir konkurenti divīzijā. "Visa komanda nospēlēja lieliski," piebilda 25 gadus vecais Šilovs, kurš pirms sezonas vienojās par līguma pagarināšanu ar "Penguins" uz vienu gadu. "No šīs spēles daudz ko varam paņemt uz nākamajiem mačiem."

Šilovs pirms pievienošanās "Penguins" trīs sezonu laikā aizvadīja 19 regulārā čempionāta spēles Vankūveras "Canucks" rindās, bet pērn Pitsburgas kluba vārtos stājās 39 mačos. 2023. gada pasaules čempionāta labākais vārtsargs NHL karjeras laikā aizvadījis 59 spēles, izcīnījis 28 uzvaras, vidēji mačā savos vārtos ielaidis 3,04 ripas, atvairījis 88,8% metienu un ticis pie trim "sausajiem" panākumiem.

Nākamo maču "Penguins" aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Monreālas "Canadiens" hokejistus.

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Vankūveras "Canucks"Artūrs ŠilovsNHLMonreālas "Canadiens"Pitsburgas "Penguins"

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