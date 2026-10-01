Laksa nespēlē, Dalasas "Wings" panāk izšķirošo spēli WNBA izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā
Foto: Getty Images via AFP
Kitija Laksa šoreiz nespēlēja.
Basketbols

Laksa nespēlē, Dalasas "Wings" panāk izšķirošo spēli WNBA izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas basketboliste Kitija Laksa trešdien palika uz rezervistu soliņa Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) izslēgšanas turnīra otrajā spēlē, kurā viņas pārstāvētā Dalasas "Wings" komanda izcīnīja uzvaru.

Laksa nespēlē, Dalasas "Wings" panāk izšķirošo spē...

"Wings" savā laukumā ar 108:100 (23:26, 27:19, 22:29, 21:19, 15:7) papildlaikā pieveica Goldensteitas "Valkyries", sērijā līdz divām uzvarām panākot 1-1. Sērijas izšķirošā spēle notiks "Valkyries" laukumā naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika.

Trešdienas spēlē uzvarētāju rindās rezultatīvākā ar 45 punktiem bija Arike Ogunbovale, bet 21 punktu guva Ališa Klārka. "Valkyries" sastāvā ar 36 punktiem izcēlās Gabija Viljamsa, 14 punktus guva Kaila Čārlza, bet 13 - Keila Torntone.

"Wings" pamatturnīrā ieņēma septīto vietu 15 komandu konkurencē, bet "Valkyries" bija otrā. Laksa "Wings" vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fadas traumas.

Pērn Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par WNBA vicečempioni.

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Dalasas "Wings"WNBAKitija Laksa

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