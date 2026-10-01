Rolands Šulcs pēc Rīgas "Zeļļu" spilgtās debijas Eirokausā raksturo galvenās līmeņa atšķirības
Latviešu basketbolists Rolands Šulcs pēc uzvaras ULEB Eirokausa debijā kopā ar Rīgas "Zeļļiem" sniedza komentāru par spēli un līmeņu atšķirībām pret vietējo līgu.
Jau ziņots, ka "Rīgas zeļļi" trešdien Rīgā ULEB Eirokausa debijā ar 86:84 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona".
"Sajūtas ir nereālas. Šādā līmenī nekad neesmu bijis. Uzvarēt tādā spēlē ir kā ķirsītis uz kūkas," pēc panākuma teica Šulcs. Viņš norādīja, ka Latvijas-Igaunijas Basketbola līga (LIBL) un Eirokauss ir divi pavisam atšķirīgi turnīri, taču "Rīgas zeļļu" līmenis neatšķiroties no Eirokausa vienībām pārāk daudz.
"Pirmkārt jau atšķiras ķermeņi. Visi ir daudz lielāki, nobriedušāki un spēcīgāki. Spēlētājiem vispār ir daudz vairāk pieredzes. Tas ir līmenis, uz kuru mēs tiecamies. Vispār jau esam tādā līmenī, taču vēl ir daudz ko pilnveidot un mācīties," stāstīja basketbolists.
Otrajā ceturtdaļā "Rīgas zeļļu" pārsvars uz brīdi bija pieaudzis līdz 11 punktiem, bet trešajā ceturtdaļā viesiem izdevās atspēlēties un arī pārņemt vadību. Šulcs izcēla, ka pretiniekiem otrajā puslaikā pietuvoties ļāva Latvijas komandas atslābināšanās. "Viņi spēcīgi gāja pēc bumbām, gribēja dabūt spēli atpakaļ iekšā, bet beigās mēs savācāmies un izdarījām savu darbiņu," viņš piebilda.
Šulcs spēlēja nepilnas 27 minūtes un maču noslēdza ar deviņiem gūtiem punktiem. "Domāju, ka Eirokausa līmenim pielāgojos labi. Es izgāju laukumā, treneris uzticējās, pats arī neuztaisīju baigās kļūdas. Mēs arī uzvarējām, gāju ar komandu līdz beigām. Kam vajadzēja mest, tas arī meta, es netraucēju. Darīju visu, ko vajadzēja," stāstīja basketbolists.
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Preses konferencē arī "Rīgas zeļļu" stūrmanis Roks Kondratavičs izcēla Šulcs meistarību, piebilstot, ka redz latvieši basketbolistā lielu talantu. "Vietējās līgas sākums viņam nebija tik labs, bet pārbaudes spēlēs redzējām, ka viņš var būt viens no līderiem. Tāpēc arī viņš gāja starta pieciniekā. Es ticu Rolandam, viņš ir ļoti talantīgs. Šajā līmenī viņš gūst pieredzi un minūtes, kas ļauj progresēt. Būs gan labas, gan sliktas spēles. Viņam ir liels talants, bet jāturpina strādāt. Viņu gaida spoža nākotne," teica treneris.
"Rīgas zeļļi" nākamo Eirokausa spēli aizvadīs pēc nedēļas, izbraukumā cīnoties ar Vācijas komandu Rostokas "Seawolves". "Jāuzlabo komunikācija un vienkārši gribasspēks, jo nedomāju, ka šeit ir kāds galvas tiesu pārāks. Visi tāpat ir cilvēki. Ir jāliek iekšā gribasspēks un jāmauc," piebilda Šulcs.
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.