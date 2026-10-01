Rihards Lomažs "Cedevita Olimpija" rindās debitē ar rezultatīvu sniegumu, Strautiņam liels spēles laiks ambiciozās "Roma" sastāvā
Latviešu basketbolistu pārstāvētās komandas 30. septembrī piedzīvoja zaudējumus ULEB Eirokausa grupu pirmajā kārtā.
"Olimpija" A grupas spēlē viesos ar rezultātu 81:85 (21:25, 21:18, 17:17, 22:25) atzina Burgosas "San Pablo" pārākumu.
Lomažs laukumā bija 24 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un visus sešus soda metienus. Latvijas izlases kapteinis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un ar 26 efektivitātes koeficienta punktiem bija produktīvākais Ļubļanas vienībā. Rezultatīvs viesiem bija arī Metjū Hērts, kurš guva 20 punktus, bet uzvarētājiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Denijs Stjuards.
Jau ziņots, ka šajā pašā grupā "Rīgas zeļļi" pirmajā mačā ar rezultātu 86:84 (31:21, 19:25, 13:16, 23:22) negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona".
Tikmēr D grupas spēlē Artūrs Strautiņš guva deviņus punktus, kamēr viņa pārstāvētā "Roma" viesos ar rezultātu 78:91 (18:23, 20:22, 18:22, 22:24) zaudēja Stambulas "Bahcesehir College".
Strautiņš 31 minūtē un 23 sekundēs realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem un vienu no pieciem tālmetieniem, izpildīja trīs neprecīzus soda metienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, iekrāja trīs efektivitātes koeficienta punktus un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+3). "Roma" vienībā ar 29 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Nikolo Manjons, bet uzvarētājiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Markiss Rīds.
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B grupā Artūrs Kurucs pirmajā spēlē palika ārpus "Tenerife" pieteikuma. Regulārajā sezonā, sacenšoties 32 komandām, kas sadalītas četrās grupās, apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, bet izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".