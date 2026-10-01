Sesks dodas sezonas noslēdzošajā WRC posmā - Sardīnijā tiks noskaidrots arī čempions
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks kopā ar stūrmani Renāru Franci ceturtdien Itālijā sāks pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas noslēdzošo posmu. Sardīnijas rallijā gaidāma īpaši spraiga cīņa, jo tajā tiks noskaidrots 2026. gada pasaules čempions.
Pirmais ātrumposms sāksies ceturtdien plkst. 17.05 pēc Latvijas laika. Piektdien un sestdien sacensības turpināsies no plkst. 9 līdz 18, savukārt izšķirošie svētdienas ātrumposmi paredzēti no plkst. 9.30 līdz 16. Rallijam tiešraidē varēs sekot platformā “Go3”.
Sardīnijas rallijs Seska un Franča pārstāvētajai “M-Sport Ford” ekipāžai būs sestais plānotais WRC starts šosezon. Labāko rezultātu Latvijas ekipāža sasniedza Igaunijā, kur izcīnīja septīto vietu.
Pirms sezonas pēdējā posma cīņa par pasaules čempiona titulu joprojām ir atklāta. “Toyota Gazoo” braucējus Elfinu Evansu, Sami Pajari un Oliveru Sūlbergu šķir tikai 21 punkts, bet Sardīnijā vēl iespējams nopelnīt 35 punktus. Līderim Evansam ir 17 punktu pārsvars pār Pajari, savukārt Sūlbergs no otrās vietas atpaliek vēl par četriem punktiem. Evansam titulam nepieciešami 19 punkti neatkarīgi no konkurentu rezultātiem.
Sardīnijas rallijs iezīmēs arī kādas ēras beigas. Tas būs pēdējais WRC posms ar pašreizējās paaudzes “Rally1” automašīnām. Tās pasaules čempionātā izmantotas piecus gadus, bet no 2027. gada spēkā stāsies jauni tehniskie noteikumi. Sākotnēji šosezon bija paredzēti 14 posmi, taču Saūda Arābijas rallija atcelšanas dēļ Sardīnija kļuvusi par sezonas finālu.