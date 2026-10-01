Šilovs nevainojami iesāk NHL sezonu - atvaira visus metienus un palīdz “Penguins” sagraut pretiniekus
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs jauno Nacionālās hokeja līgas sezonu sācis ar pārliecinošu sniegumu. Trešdien viņš atvairīja visus 19 pretinieku metienus un palīdzēja Pitsburgas “Penguins” ar 7:0 sagraut Filadelfijas “Flyers”.
Šilovam tā bija trešā “sausā” spēle NHL karjerā. Par savu sniegumu Latvijas vārtsargs tika atzīts arī par mača otro spožāko zvaigzni.
“Penguins” vadību pārņēma jau pirmajā periodā, gūstot divus bezatbildes vārtus, bet otrajā trešdaļā pārsvaru palielināja līdz 5:0. Noslēdzošajās 20 minūtēs Pitsburgas hokejisti guva vēl divus vārtus, sezonas pirmo spēli noslēdzot ar graujošu uzvaru.
Divreiz “Penguins” rindās precīzs bija Niks Robertsons, bet Filips Holanders izcēlās ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm. Hendrikss Lapjērs sakrāja divus (1+1) rezultativitātes punktus, savukārt pa vieniem vārtiem guva Ville Koivunens, Jegors Činahovs un Jevgēņijs Malkins.
Nākamo spēli Šilova pārstāvētā “Penguins” aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Monreālas “Canadiens”.