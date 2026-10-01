Bļugers kaldina “Maple Leafs” pirmo uzvaru jaunajā NHL sezonā
Latvijas hokejists Teodors Bļugers trešdien kopā ar Toronto “Maple Leafs” svinēja pirmo uzvaru jaunajā Nacionālās hokeja līgas sezonā. Toronto vienība savā laukumā ar 2:1 pārspēja Ņujorkas “Islanders”.
“Maple Leafs” abus vārtus guva jau pirmajā periodā. Astotajā minūtē rezultātu atklāja Koltons Sisonss, bet četras minūtes vēlāk vairākumā pārsvaru dubultoja Īstons Kouens. “Islanders” vienīgos vārtus guva nepilnas sešas minūtes pirms spēles beigām, kad mazākumā precīzs bija Emīls Heinemans.
Bļugers laukumā pavadīja 12 minūtes un 32 sekundes, turklāt gandrīz četras minūtes spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs izpildīja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu pretinieku metienu un uzvarēja trijos no pieciem iemetieniem. Maču viņš noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Par spēles spožāko zvaigzni tika atzīts Toronto vārtsargs Entonijs Stolarzs, kurš atvairīja 26 no 27 pretinieku metieniem. Savukārt Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins, kurš tikai dienu pirms sezonas sākuma maiņas darījumā no Kolumbusas “Blue Jackets” nonāca Toronto, pēc pleca operācijas komandai vairākus mēnešus palīdzēt nevarēs.
Pēc divām aizvadītām spēlēm “Maple Leafs” kontā ir viena uzvara. Nākamo maču Toronto aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, savā laukumā tiekoties ar Otavas “Senators”.