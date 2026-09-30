“Liepāja”LIBL mačā neiztur galotni un mājās zaudē “Tartu Universitātei”
"Liepājas" komanda trešdien Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL) mājās ar rezultātu 83:87 (20:25, 22:23, 24:20, 17:19) piekāpās iepriekšējās sezonas Igaunijas čempionei "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienībai.
Liepājniekiem 19 punkti, 11 atlēkušās bumbas un astoņi izprovocēti noteikumu pārkāpumi bija Rodijam Mačoham, 19 punktus guva, četras atlēkušās bumbas izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Edvards Egle, 15 punkti bija Redam Martinsonam, bet 11 punktus guva Ivo Tamms. Viesiem 20 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Martinam Pāsojam, bet desmit punktus guva un 13 atlēkušās bumbas izcīnīja Omars Al-Šeihs.
Pamatlaika pēdējo minūti "Liepāja" sāka ar rezultātu 83:81, taču, tāpat kā pirmspēdējā minūtē, punktus neguva, pretiniekiem turpretī iemetot sešus. Liepājas komanda zaudējusi sezonas pirmajās divās spēlēs, kamēr Tartu vienība uzvarējusi abos mačos.
Liepājnieki jauno LIBL sezonu sāka ar zaudējumu viesos 73:76 citai Igaunijas komandai "Parnu", bet Tartu vienība pirmajā spēlē ar 90:63 mājās apspēlēja Tallinas "Bigbank"/"Kalev".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
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Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".