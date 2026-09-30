“Zemgale”/LBTU un “Capitals” izcīna uzvaras OHL spēlēs
“Zemgale”/LBTU un Kijivas “Capitals” trešdien izcīnīja uzvaras “Optibet” Hokeja līgas (OHL) spēlēs. Jelgavnieki savā laukumā ar 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) pārspēja Rīgas HS/“Dinaburga”, bet “Capitals” Piņķos ar 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) bija pārāki pār Rīgas “Prizmu”.
"Zemgale"/LBTU komandā pa diviem vārtiem guva un pa rezultatīvai piespēlei atdeva Patriks Zabusovs un Aleksandrs Novikovs, tāpat viesus pārspēja Lauris Bajaruns, Patriks Seilis un Mārtiņš Antons. Aksels Ozols atvairīja visas 14 pretinieku mestās ripas.
Savukārt "Capitals" komandā ar četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Deivids Sarkanis, bet vārtus guva Eduards Hugo Jansons, Iļja Korenčuks, Mihailo Kovalčuks, Kevins Strādnieks, Ville Rautiala un Vitālijs Andreikivs. "Prizmas" vienībā vārtus guva Roberts Vītols, Roberts Jekimovs un Emīls Ločmelis.
"Mogo"/RSU ir 11 punkti sešās spēlēs, tālāk ar desmit punktiem sešās cīņās ir Kijivas "Capitals", aiz kuras ar sešiem punktiem trīs un sešos mačos ir attiecīgi "Zemgale"/LBTU un "Liepājas hokeja komanda". Pieci punkti piecās spēlēs ir Tallinas "Panter", pa četriem punktiem septiņās un astoņās cīņās guvušas Rīgas "Prizma" un Rīgas HS/"Dinaburga", tālāk ar trim punktiem piecās spēlēs ir Viļņas "Hockey punks", bet divus punktus divās cīņās guvusi Elektrēnu "Energija". Pamatturnīrā komandas aizvada četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus. Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm. Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.