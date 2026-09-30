Karlīna Miksone ar “Czarni” iekļūst UEFA Eiropas kausa astotdaļfinālā
Latvijas futboliste Karlīna Miksone trešdien ar Polijas komandu Sosnovecas “Czarni” sasniedza UEFA Eiropas kausa astotdaļfinālu. Kvalifikācijas otrās kārtas atbildes spēlē “Czarni” savā laukumā ar 1:0 (0:0) pārspēja Islandes vienību Koubavogiras “Breidablik”, divu maču summā triumfējot ar 7:2.
Miksone laukumā bija visas 90 minūtes. Vienīgos vārtus mača 58. minūtē guva Patrīcija Sarapata. Eiropas kausu sezonu Polijas čempione "Czarni" sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kur pirmās kārtas mačos ar 7:1 pieveica Gruzijas komandu "Nike Lusso" un ar 3:1 - Atlonas "Town" no Īrijas, otrajā kārtā pēc 3:3 mačā ar Limasolas "Apollon" no Kipras pēcspēles sitienos uzvarēja ar 4:2, bet ar 4:2 apspēlēja Slovākijas vienību Mijavas "Spartak", bet trešajā kārtā divu maču summā ar 2:6 piekāpās Beļģijas komandai "OH Leuven", Eiropas kausu sezonu turpinot UEFA Eiropas kausa otrajā kārtā.
UEFA Eiropas kauss aiz Čempionu līgas ir otrs spēcīgākais sieviešu klubu turnīrs Eiropā. Uzvarētājas šosezon tiks noskaidrotas divās spēlēs maija sākumā. Iepriekšējā sezonā, kad šis turnīrs tika rīkots pirmo reizi, divu Zviedrijas klubu cīņā finālā Gēteborgas "Hacken" divu maču summā ar 4:2 pārspēja Stokholmas "Hammarby".