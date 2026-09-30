Kondratavičs: "Gribam izcīnīt vairāk uzvaru, esam tikuši pie pārliecības un nevaram pie tā apstāties!"
Pēc "Rīgas zeļļu" sensacionālās uzvaras ULEB Eirokausa debijā pār Itālijas vienību Tortonas "Derthona", Latvijas komandas galvenais treneris Roks Kondratavičs pauda, ka "Rīgas zeļļi" Eirokausā nespēlē, lai izcīnītu tikai vienu uzvaru.
Jau ziņots, ka "Rīgas zeļļi" trešdien Rīgā ULEB Eirokausa debijā ar 86:84 negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona". Kondratavičs preses konferencē atklāja, ka pēc uzvaras jau ir saņēmis vairākus apsveikumus.
"Jau saņēmu daudz ziņu, bet nepaspēju izlasīt. Ģimene, draugi un citi skatījās. Arī teicu to spēlētājiem, ka šodien varam svinēt, bet neesam šajā līgā, lai izcīnītu vienu uzvaru. Gribam izcīnīt vairāk uzvaru, esam tikuši pie pārliecības un nevaram pie tā apstāties. Esam izdarījuši tikai vienu soli uz priekšu," teica treneris.
Latvijas komanda bija vadībā lielāko daļu spēles, taču "Rīgas zeļļu" stūrmanis norādīja, ka bija grūts mačs, kurā uzvarēt palīdzēja tieši veiksmīgs sniegums aizsardzībā. "Ticu, ka kontrolējām visu spēli. Parādījām raksturu. Pārliecības ziņā tā bija laba pirmā spēle. Tagad viss būs nedaudz vieglāk, jo redzējām, ka varam spēlēt šajā līgā. Ir daudz lietu, kas jāuzlabo, bet tikām pie pārliecības," stāstīja treneris.
""Derthona" ir uzbrūkoša komanda, kuru mums izdevās noturēt salīdzinoši zemā rezultativitātē. Itālijas A sērijā viņi mēdz gūt arī 100 punktus. Īpaši otrajā pusē mums izdevās viņu ierobežot individuāli, tā arī uzvarējām. Nedomāju, ka būsim turnīra rezultatīvākā komanda, bet mums ir fiziski spēlētāji un varam kontrolēt spēli aizsardzībā," skaidroja lietuviešu speciālists.
Šajā mačā "Rīgas zeļļiem" savainojumu dēļ nevarēja palīdzēt Toms Skuja, Klāvs Čavars un Gustavs Kampuss. Kondratavičs izcēla, ka komanda cer uz drīzu viņu atgriešanos ierindā.
"Ja viss būs kārtībā, tad Toms tiks pie ierobežotām minūtēm jau pret "Ogri". Viņš noteikti spēlēs pret Rostokas "Seawolves". Klāvs pagaidām ir 50 pret 50 iespēja, bet varbūt pēc mūsu šodienas snieguma varbūt viņš ātrāk izveseļosies. Runājam par trīs svarīgiem latviešu spēlētājiem. Mums viņi ir vajadzīgi, ceram, ka viņi drīz atgriezīsies ātri ierindā," stāstīja treneris.
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Kondratavičs kļuva par "Rīgas zeļļu" stūrmani pēc pagājušās sezona. Treneris norādīja, ka spēlētāji vēl nav pilnībā pielāgojušies tai basketbola sistēmai, ko viņš vēlās redzēt no basketbolistiem.
"Spēlētājiem joprojām vajag pielāgoties manai sistēmai, jo īpaši aizsardzībā. Manā aizsardzības sistēmā ir daudz noteikumu. Tas bija tuvu agresivitātes un centības ziņā, taču, ja paskatāmies uz detaļām, tad vēl ir tāls ceļš. Mums ir vairāk potenciāla nekā parādījām šajā mačā," skaidroja treneris. "Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.