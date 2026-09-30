Ronaldu pauž neapmierinātību ar trenera lēmumu un pamet Portugāles izlases nometni
Krištianu Ronaldu priekšlaicīgi atstājis Portugāles izlases nometni pēc tam, kad vienā no UEFA Nāciju līgas spēlēm palika uz rezervistu soliņa.
Portugāles futbolisti svētdien Nāciju līgas otrajā mačā viesos ar 2:1 pārspēja Norvēģiju. Pirmo spēli, kurā portugāļi mājās ar 1:0 apspēlēja Velsu, Ronaldu sāka sākumsastāvā, bet cīņā ar norvēģiem viņš palika uz rezervistu soliņa.
Portugāles Futbola federācija (FPF) pavēstīja, ka pēc spēles ar Norvēģiju Ronaldu vairs nav aizvadījis treniņus kopā ar izlasi, bet trenējies individuāli. Portugāļu mediji ziņoja, ka Ronaldu neesot bijis apmierināts ar valstsvienības galvenā trenera Žoržes Žezuša lēmumu viņu nelaist laukumā.
Žezušs pēc mača ar norvēģiem atklāja, ka sākotnēji bija plānojis laist laukumā arī Ronaldu, taču spēles apstākļi neļāva viņu laist laukumā. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par to, vai futbola superzvaigzne ir neapmierināts ar trenera lēmumu, Žezušs teica, ka viņam vēl vajadzēs aprunāties ar Ronaldu.
"Pēc trenera preses konferences un manas sarunas ar Portugāles Futbola federācijas prezidentu, esmu nolēmis pamest izlases nometni," trešdien vakarā paziņoja Ronaldu. Ronaldu ir visu laiku rezultatīvākais spēlētājs vīriešu izlašu futbolā. Viņš 234 spēlēs ir guvis 146 vārtus.
Pēc spēles viesos ar Dāniju portugāļi svētdien savā laukumā uzņems Norvēģiju. Pēc divām spēļu kārtām Portugāle ar sešiem punktiem ir līdere savā grupā. Portugāle Nāciju līgā ir uzvarējusi divos no četriem notikušajiem turnīriem un ir pašreizējā čempione, 2025. gada finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspējot Spāniju.