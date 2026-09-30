"Rīgas zeļļi" Eirokausa debijā pēdējās sekundes izrauj uzvaru pār Itālijas klubu "Derthona"
Latvijas basketbola klubs “Rīgas zeļļi” ar uzvaru sācis debiju Eirokausā, trešdien savā laukumā dramatiskā cīņā ar 86:84 (31:25, 19:25, 13:16, 23:22) pārspējot Itālijas A sērijas komandu Tortonas “Derthona”. Uzvaras grozu četras sekundes desmitdaļas pirms pamatlaika beigām guva Bens Šungu, kurš kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju.
Šungu izcēlās ar 23 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm, Tailers Vols guva 18 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, Īzakam Džonsonam bija 12 punkti, Martīnam Varnam - desmit punkti, bet Rolands Šulcs guva deviņus punktus.
Viesiem 16 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Prentisam Habam, 14 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Dominikam Olejničakam, bet 12 punktus guva un 11 bumbas zem groziem izcīnīja Džastins Gorems. Abas komandas uzbruka ar augstu precizitāti aiz tālmetienu līnijas (41%/40%).
Mača sākumā abas komandas apmainījās rezultatīviem uzbrukumiem, rīdzinieku rindās izceļoties Benam Šungu. Pēcāk ražīgi bija arī Rolands Šulcs un Īzaks Džonsons, pateicoties kuriem pirmās desmit minūtes "Rīgas zeļļi" uzvarēja ar 31:21.
Too much traffic? No problem. 😮💨— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
Rolands Sulcs finishes through contact for the AND-ONE 💥#RoadToGreatness | @RigasZelli pic.twitter.com/HCF3lQpxjE
Otro ceturtdaļu laukuma saimnieki iesāka nesekmīgi, jau pirmajā minūtē divreiz pārkāpjot noteikumus un ielaižot četrus punktus. Komandas kapteiņa Jāņa Bērziņa tālmetiens liedza pretiniekiem turpināt izrāvienu, bet ceturtdaļas vidū pēc Šungu "trejača" Latvijas kluba pārsvars pārsniedza desmit punktus. Puslaika pēdējā piecminūtē precīzāki uzbrukumos bija viesi no Itālijas un pēc 20 minūtēm komandas šķīra četri punkti - 50:46.
Trešajā ceturtdaļā rīdzinieki nesaglabāja augsto tālmetienu precizitāti un piecas minūtes nespēja iekarot grozu, kā dēļ pirmo reizi kopš spēles pirmā nogriežņa nonāca iedzinējos. Tiesa, Šungu tālmetiens pēdējā sekundē deva vadību atkal "Rīgas zeļļiem" - 63:62.
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Pēdējo ceturtdaļu "zeļļi" sāka ar piecu punktu izrāvienu un mazliet nostiprināja vadību. Nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām viesi izlīdzināja rezultātu, taču Ivans Tkačenko atbildēja ar tālmetienu no stūra un panāca 82:79. Nākamo uzbrukumu viesi neizmantoja, turpretī "Rīgas zeļļi" bija nekļūdīgi, Šungu panākot 84:79.
Pēc minūtes pārtraukuma ar tālmetienu 82:84 panāca Amars Begovičs, bet 15,4 sekundes pirms beigu signāla rezultātu izlīdzināja Prentiss Habs. Rīdzinieku uzbrukumā Šungu ar pustālo metienu atlēcienā 0,4 sekundes pirms finālsvilpes atguva rīdziniekiem vadību. "Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.
BEN. SHUNGU. CALLED. GAME. 🚨@RigasZelli pic.twitter.com/PpG3AiBeFA— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
Latvijas vienība sezonu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) sākusi ar divām uzvarām pār Igaunijas komandām, ar 94:71 pārspējot Keilas "Basket" un ar 79:73 Tallinas "TalTech". 2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" pagājušajā sezonā LIBL nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas.
Arī "Derthona" Eirokausā spēlēs pirmo reizi. Pērn "Derthona" Itālijas A sērijā pēc regulārajā sezonā ieņemtās piektās vietas izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Itālijas kausā aizcīnījās līdz finālam. Tortonas komanda Itālijas Superkausa izcīņā piedzīvoja neveiksmi pusfinālā, bet Itālijas A sērijas pirmās kārtas mačā ar 101:93 pārspēja "Verona".
A grupā rīdzinieku pretinieki būs arī Burgosas "San Pablo" no Spānijas, "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Riharda Lomaža pārstāvētā Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas, Saloniku "Aris" no Grieķijas un Rostokas "Seawolves" no Vācijas.
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Regulārajā sezonā, sacenšoties 32 komandām, kas sadalītas četrās grupās, apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, bet izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".