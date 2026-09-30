Šveices futbola federācija atteikusies atbalstīt Infantīno FIFA prezidenta vēlēšanās
Šveices Futbola federācija (SFV) atteikusies atbalstīt Džanni Infantīno nākamgad gaidāmajās Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidenta vēlēšanās.
Vairāku Eiropas valstu futbola federācijas neatbalstīs Infantīno, kuram šonedēļ atbalstu pauda Latvijas Futbola federācija (LFF). Infantīno kandidēs par spīti negatīvajai reakcijai uz viņa plānu piesaistīt privātās investīcijas Pasaules kausa izcīņai, no kā FIFA pēc protestiem bija spiesta atteikties.
SFV prezidents Pēters Knābels paziņoja, ka Šveices futbola pārvaldes institūcija sagaida, lai FIFA vadība ievērotu augstākos caurskatāmības, atbildīguma un institucionālās atbildības standartus.
"Būtiski jautājumi par pienākumiem un lēmumu pieņemšanas procesiem joprojām ir neatbildēti. Tā kā tie nav pārliecinoši izskaidroti, mēs nevaram pamatot turpmāku atbalstu Infantīno kandidatūrai," teica Knābels. Ja Infantīno tiks pārvēlēts uz ceturto termiņu, viņš turpinās pildīt FIFA vadītāja pienākumus līdz 2031. gadam.