Krištianu Ronaldu izrāda neapmierinātību par netikšanu laukumā un izraisa drāmu Portugāles izlasē
Peripētijas ir ap Portugāles futbola izlasi un superzvaigzni Krištianu Ronaldu, kurš nav priecīgs par neizlaišanu laukumā Nāciju līgas spēlē pret Norvēģiju.
Uzbrucējs Krištianu Ronaldu izlaidis Portugāles futbola izlases treniņus un varētu nepalīdzēt valstsvienībai septembrī atlikušajās divās UEFA Nāciju līgas spēlēs. Portugāles futbolisti svētdien Nāciju līgas otrajā mačā viesos ar 2:1 pārspēja Norvēģiju. Pirmo spēli, kurā portugāļi mājās ar 1:0 apspēlēja Velsu, Ronaldu sāka sākumsastāvā, bet cīņā ar norvēģiem viņš palika uz rezervistu soliņa.
Portugāles Futbola federācija (FPF) pavēstīja, ka pēc spēles ar Norvēģiju Ronaldu vairs nav aizvadījis treniņus kopā ar izlasi, bet trenējies individuāli. Portugāļu mediji ziņo, ka Ronaldu nav apmierināts ar valstsvienības galvenā trenera Žoržes Žezuša lēmumu viņu nelaist laukumā, un pagaidām nav zināms, vai viņš būs komandas sastāvā ceturtdien gaidāmajā mačā ar Dāniju.
Žezušs pēc mača ar norvēģiem atklāja, ka sākotnēji bija plānojis laist laukumā arī Ronaldu, taču spēles apstākļi neļāva viņu laist laukumā. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par to, vai futbola superzvaigzne ir neapmierināts ar trenera lēmumu, Žezušs teica, ka viņam vēl vajadzēs aprunāties ar Ronaldu.
Ronaldu ir visu laiku rezultatīvākais spēlētājs vīriešu izlašu futbolā. Viņš 234 spēlēs ir guvis 146 vārtus. Pirms Portugāles izlases nometnes UEFA Nāciju līgā Ronaldu pauda, ka, ja ir vajadzīgs izlasei, tajā turpinās spēlēt. Viņš atklāja, ka karjerā viņam atlikuši divi mērķi - tikt līdz 1000 iesistajiem goliem un vēlreiz triumfēt Nāciju līgā.
Pēc spēles viesos ar Dāniju portugāļi svētdien savā laukumā uzņems Norvēģiju. Pēc divām spēļu kārtām Portugāle ar sešiem punktiem ir līdere savā grupā. Portugāle Nāciju līgā ir uzvarējusi divos no četriem notikušajiem turnīriem un ir pašreizējā čempione, 2025. gada finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspējot Spāniju.