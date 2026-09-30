Liepājas kikbokseri izcīna divas bronzas medaļas WAKO pasaules jauniešu čempionātā
Lido di Jesolo notikušajā WAKO pasaules jauniešu čempionātā kikboksā starp 3702 dalībniekiem no 74 valstīm Latvijas izlasi pārstāvēja astoņi sportisti, bet liepājnieki Maksims Umņagins un Sergejs Jermolajevs izcīnīja divas bronzas medaļas. Vjačeslavs Jepihins palika bez godalgas, taču ieguva vērtīgu sacensību pieredzi.
No 19. līdz 27. septembrim Itālijas pilsētā Lido di Jesolo norisinājās WAKO pasaules jauniešu čempionāts kikboksā “WAKO World Youth Championships 2026”. Rekordlielajās sacensībās kopumā pulcējās 3702 sportisti no 74 valstīm.
Latvijas izlasi šajā pasaules mēroga turnīrā pārstāvēja astoņi sportisti, no kuriem trīs bija Liepājas cīkstoņi — Vjačeslavs Jepihins, Maksims Umņagins un Sergejs Jermolajevs. Liepājniekiem izdevās sasniegt augstus rezultātus, izcīnot divas bronzas godalgas spēcīgā starptautiskā konkurencē.
Maksims Umņagins (14 gadi) startēja svara kategorijā virs 69 kg. Disciplīnā “Light Contact” viņš astotdaļfinālā priekšlaicīgi uzvarēja Kanādas sportistu, bet ceturtdaļfinālā sīvā cīņā piekāpās Lielbritānijas pārstāvim. Savukārt disciplīnā “Kick-light” Maksims aizvadīja pārliecinošas cīņas, astotdaļfinālā uzvarot Indijas pārstāvi un ceturtdaļfinālā pārspējot Bosnijas un Hercegovinas sportistu. Pusfinālā viņš piekāpās pasaules ranga pirmajam numuram no Moldovas, kļūstot par pasaules jauniešu čempionāta bronzas medaļnieku.
Sergejs Jermolajevs (18 gadi) sacentās svara kategorijā līdz 63 kg. Disciplīnā “Light Contact” Sergejs 1/16 finālā pieveica Gvatemalas sportistu, bet astotdaļfinālā atzina Lielbritānijas cīkstoņa pārākumu. Īpaši spraiga cīņa izvērtās disciplīnā “Kick-light”, kas bija visplašāk pārstāvētā kategorija čempionātā ar 39 dalībniekiem. Šajā disciplīnā Sergejs aizvadīja piecas cīņas: pieveica Vācijas, Palestīnas, Francijas un Gvatemalas sportistus, bet pusfinālā piekāpās pasaules ranga līderim no Slovēnijas, tādējādi izcīnot otru bronzas medaļu.
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Vjačeslavs Jepihins (14 gadi) cīnījās svara kategorijā līdz 52 kg. Disciplīnā “Light Contact” viņš 1/16 finālā saspringtā cīņā piekāpās Lielbritānijas pārstāvim. Disciplīnā “Kick-light” Vjačeslavs 1/16 finālā uzvarēja Bosnijas un Hercegovinas sportistu, bet astotdaļfinālā ar rezultātu 1:2 piekāpās Spānijas sportistam. Čempionātu viņš noslēdza bez medaļas, iegūstot vērtīgu pieredzi.
Liepājas sportistu dalība pasaules čempionātā tika organizēta ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.