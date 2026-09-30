Olaines Sporta centra peldētāji ar panākumiem Latvijas kausa 7. posmā
Olaines Sporta centra peldētāji Latvijas kausa 7. posmā Ķekavā izcīnīja vairākas godalgotas vietas un uzstādīja personīgos rekordus, apliecinot stabilu progresu jauniešu un junioru grupās. Sacensības, kas norisinājās Eiropas Sporta nedēļas laikā, izcēla komandas neatlaidību un mērķtiecīgu treniņu rezultātus.
26. septembrī Olaines Sporta centra peldētāji piedalījās Latvijas kausa izcīņas peldēšanā 7. posmā Ķekavā. Sacensības pulcēja jaunos peldētājus no dažādiem Latvijas klubiem un sporta skolām.
Olaines sportisti startēja jauniešu (2013. dzimšanas gads un jaunāki) un junioru (2008.–2012. dzimšanas gads) grupās, demonstrējot lielisku cīņas sparu, neatlaidību un vēlmi sasniegt arvien labākus rezultātus.
Katrs starts bija vērtīga pieredze un iespēja pārbaudīt treniņos paveikto sacensību apstākļos. Īpaši priecē sportistu progress – sasniegtie personīgie rekordi apliecina, ka regulārs un mērķtiecīgs darbs treniņos sniedz rezultātus.
Olaines peldētāju rezultāti
2. vieta
- Elizaveta Dembrovska – jauniešu grupā, 100 m brass
- Pauls Lejāns – junioru grupā, 200 m komplekss
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
3. vieta
- Paula Antēna – jauniešu grupā, 200 m mugura
- Georgijs Solovejs – junioru grupā, 100 m brass
Sacensības norisinājās arī Eiropas Sporta nedēļas laikā, kuras mērķis ir popularizēt fiziskās aktivitātes un aktīvu dzīvesveidu sabiedrībā. Peldēšana bērniem un jauniešiem sniedz iespēju attīstīt fiziskās spējas, disciplīnu un neatlaidību, kā arī gūt pozitīvas emocijas, sportojot kopā ar citiem.
Esam gandarīti par mūsu peldētāju sniegumu un sasniegumiem! Paldies sportistiem par ieguldīto darbu, vecākiem par atbalstu un trenerim par ieguldījumu jauno peldētāju izaugsmē.
Turpinām trenēties un gatavoties nākamajiem startiem!