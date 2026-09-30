Rīgā pulcēsies 500 karatē sportisti no 24 eiropas valstīm
No 2. līdz 4. oktobrim Rīgā norisināsies līdz šim Latvijā nebijuša mēroga Eiropas pilnkontakta karatē sacensības – Eiropas čempionāts J16 un U21 vecuma kategorijās un Eiropas atlases turnīrs dalībai Pasaules čempionātā. Rīgā ieradīsies aptuveni 500 sportistu no 24 valstīm.
Sacensības notiks Daugavas vieglatlētikas manēžā. Tās organizē Latvijas Kjokušinkai karatē-do federācija (LKKF) sadarbībā ar European Karate Organization (EKO). Starptautiskais sporta pasākums sāksies jau 2. oktobrī, kad norisināsies sportistu reģistrācija, svēršanās un citas pirms sacensībām paredzētās pārbaudes un procedūras. Savukārt 3. un 4. oktobrī Daugavas vieglatlētikas manēžā notiks pašas sacensības.
Sacensību programmā iekļauts Eiropas čempionāts J16 un U21 vecuma kategorijās, kā arī Eiropas atlases turnīrs Pasaules čempionātam. Atlases sacensības norisināsies kumitē vīriešu un sieviešu atvērtajās svara kategorijās, kā arī kata disciplīnā.
Kopumā Rīgā ieradīsies aptuveni 500 sportistu no 24 valstīm. Līdzās sportistiem pasākumā piedalīsies arī vairāk nekā 300 valstu delegāciju oficiālo pārstāvju, treneru, tiesnešu, mediju pārstāvju un citu akreditēto personu. Tādējādi čempionāts Rīgā pulcēs vairāk nekā 800 sportistu un starptautisko delegāciju pārstāvju.
Pirmās šāda mēroga sacensības Latvijā
Šāda mēroga Eiropas pilnkontakta karatē čempionāts Latvijā tiks rīkots pirmo reizi. Latvijā iepriekš ir notikušas dažāda līmeņa starptautiskas karatē sacensības, taču Eiropas čempionāts, kas vienlaikus apvieno jauniešu un U21 Eiropas meistarsacīkstes ar pieaugušo atlasi Pasaules čempionātam, Latvijas pilnkontakta karatē vēsturē ir līdz šim nebijis notikums.
Īpaša sportiskā nozīme būs pieaugušo sacensībām. Rīgā notiekošais Eiropas atlases turnīrs noteiks sportistus, kuri iegūs tiesības pārstāvēt Eiropu 2027. gada 14. Pasaules čempionātā Japānā. Latvijas sportistiem Eiropas čempionāts savā valstī dos iespēju startēt savu līdzjutēju priekšā, savukārt Latvijas karatē sabiedrībai – klātienē vērot Eiropas augstākā līmeņa sportistus, trenerus un tiesnešus.