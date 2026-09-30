Pauls Jonass turpinās pārstāvēt rūpnīcas komandu "Kawasaki" prestižajā MXGP klasē
Latvijas motosportists Pauls Jonass arī 2027. gadā pārstāvēs "Kawasaki" komandu pasaules motokrosa čempionātā MXGP klasē, trešdien pavēstīja vienība.
29 gadus vecais latviešu motobraucējs "Kawasaki" komandu pārstāvēja arī iepriekšējās divas sezonas, pasaules čempionāta kopvērtējumā pērn ieņemot 15. vietu, bet šogad - devīto vietu. Jonass karjeras laikā izcīnījis vienu uzvaru MXGP klasē un 11 uzvaras MX2 klasē, par kuras čempionu kļuva 2017. gadā.
"Esmu ļoti priecīgs arī 2027. gadā turpināt sadarbību ar "Kawasaki" un "Kawasaki Racing Team". Ar nepacietību gaidu iespēju vēl vienu gadu strādāt pie šī projekta un turpināt attīstīties kopā ar komandu," vienība citē latviešu sportistu. "Šogad spērām labu soli uz priekšu, un esmu pārliecināts, ka nākotnē, cieši sadarbojoties ar "Kawasaki" rūpnīcu, varēsim spert vēl lielākus soļus uz priekšu."
"Kawasaki" arī pavēstīja, ka MX2 klasē komandu turpinās pārstāvēt francūzis Matiss Valēns un spānis Fransisko Garsija. Iepriekš bija vēstīts, ka, iespējams, Jonass būs vienīgais "Kawasaki" braucējs MXGP klasē, kamēr komanda vairāk koncentrēsies uz jauno pilotu attīstīšanu MX2 klasē.
✍️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Pauls Jonass extends with Kawasaki Racing Team for 2027! 🟢— Gate Drop MX (@GateDropMx) September 30, 2026
The Latvian will take on another season of racing in MXGP with KRT, remaining the team’s sole MXGP rider for 2027.
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