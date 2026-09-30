VEF papildinās ar NBA Vasaras līgā pieredzi guvušo amerikāņu centru
Latvijas basketbola klubam "VEF Rīga" pievienojies amerikāņu garā gala spēlētājs Mets Rodžerss, trešdien paziņoja komanda.
24 gadus vecais un 206 centimetrus garais basketbolists šo sezonu sāka Polijas klubā Vroclavas "Šlask", kuras rindās aizvadīja pilnu sagatavošanās ciklu un pārbaudes spēlē pret Kauņas "Žalgiris" guva 11 punktus un izcīnīja trīs atlēkušās bumbas.
Šajā vasarā Rodžerss pārstāvēja Filadelfijas "76ers" komandu NBA vasaras līgā, kur caurmērā guva 7,4 punktus un izcīnīja 2,8 atlēkušās bumbas, savā labākajā spēlē pret Indianas "Pacers" izceļoties ar 17 punktiem.
2024./2025. gada sezonā Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandas "American University Eagles" sastāvā Rodžerss izcēlās ar vidēji spēlē gūtiem 17,2 punktiem un 5,6 izcīnītām atlēkušajām bumbām.
Jau vēstīts, ka otrdien "VEF Rīga" paziņoja par sadarbības pārtraukšanu ar amerikāņu centra pozīcijas spēlētāju Amariju Kelliju, ar kuru bija noslēgta vienošanās uz divu mēnešu pārbaudes laiku. Atbrīvotajā vietā sastāvā nu pievienots Rodžerss.
“VEF Rīga” pievienojas amerikāņu basketbolists Mets Rodžerss (Matt Rogers) ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) September 30, 2026
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības sastāvam pievienojas 24 gadus vecais amerikāņu uzbrucējs Mets Rodžerss (206 cm, 100 kg).
Rodžerss šo sezonu sāka vienā no Polijas spēcīgākajām komandām… pic.twitter.com/j0hI5qe5v1