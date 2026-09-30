Sākas projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezona
Šā gada oktobrī un novembrī piecos Latvijas Olimpiskajos centros startēs izglītojošā projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” 3. sezona. Iniciatīva, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia”, klātienē apvienos skolas no visas Latvijas, lai iedvesmotu jauniešus aktīvākam un veselīgākam dzīvesveidam.
Projekta pamatmērķis ir iedvesmot 5.-8. klašu jauniešus fiziski aktīvākam dzīvesveidam, sabalansētam uzturam un kvalitatīvam dienas režīmam, tieši atbalstot LOK Vīziju 2030 par regulāri sportojošās sabiedrības daļas pieaugumu līdz 50%. Jaunajā 2026./2027. mācību gadā projekta mērogs tiek paplašināts - klātienē plānots uzrunāt līdz pat 3500 jauniešu, savukārt norises vietas pārceltas uz reģionālajiem olimpiskajiem centriem, nodrošinot augstāku pasākumu kapacitāti un piemērotu infrastruktūru.
Reģionālo sabraukumu sērija tiks atklāta 6. oktobrī Rīgā, "Rimi" olimpiskajā centrā (plkst. 10.00 un 12.00), kur pulcēsies Suntažu pamatskolas, Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Rīgas Hanzas vidusskolas audzēkņi. Jau pāris dienas vēlāk, 8. oktobrī, sporta kompleksā "Cēsis" (plkst. 10.00 un 12.00) tiks uzņemtas septiņas izglītības iestādes – Liepas, Rāmuļu, Inčukalna, Kalsnavas, Taurupes un Daudzeses pamatskolas, kā arī Strenču pamatskola.
Pirmajā pasākumā, 6. oktobrī Rīgā, jauniešiem būs iespēja klātienē tikties un iedvesmoties no spilgtām Latvijas sporta personībām. Padomos un ieteikumos dalīsies "Rimi Bērniem" eksperte, sertificēta uztura speciāliste Viktorija Jansone. Skolēnus uzrunās un savā pieredzē dalīsies Tokijas olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš, kā arī šī brīža Eiropas čempions 3x3 basketbolā Rihards Kuksiks, olimpiskā kamaniņu braucēja Kendija Aparjode, kārtslēcējs Valters Kreišs, vieglatlēts Pauls Pujāts, džudists Antonijs Renaldo de Anželis. Pasākumā klātesoši būs arī paralimpieši - plkst. 10.00 ar skolēniem tiksies daudzkārtējā paralimpisko spēļu čempione vieglatlētikā Diāna Krūmiņa, savukārt uz plkst. 12.00 pasākumam pievienosies paralimpiskais čempions paraiejādē Rihards Snikus.
Vidzemes reģiona sabraukumā Cēsīs, 8. oktobrī, skolēnus ar savu klātbūtni un pieredzes stāstiem iedvesmos plašs olimpiešu un sporta ekspertu loks. Ar jauniešiem tiksies un praktiskajās norisēs iesaistīsies olimpiskais medaļnieks pludmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš, kamaniņu braucēji Marta Robežniece un Kitija Bogdanova, kā arī vieglatlēte Agnese Pastare, kā arī "Rimi Bērniem" eksperts un treneris Gustavs Mellenbergs. Tikšanās laikā sportisti dalīsies ar vērtīgiem padomiem par mērķtiecību, fizisko aktivitāšu nozīmi un veselīgiem ikdienas paradumiem, sniedzot skolēniem reālu iedvesmu aktīvākam dzīvesveidam.
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Zemgales un Kurzemes pusē izglītojošās norises turpināsies oktobra vidū un otrajā pusē. Kurzemes reģiona sabraukums plānots 14. oktobrī Ventspils olimpiskajā centrā (plkst. 10.00 un 12.00), kurā piedalīsies Alsungas Mākslu pamatskola, Vaiņodes vidusskola, Vērgales pamatskola un Ventspils 6. vidusskola. Savukārt 28. oktobrī Zemgales Olimpiskajā centrā (plkst. 10.00 un 12.00) spēkus apvienos Zemgales vidusskola, Zālītes pamatskola, Jelgavas Lielupes vidusskola, Misas pamatskola, Jaunpils pamatskola un Vecsaules pamatskola.
Trešās sezonas reģionālo pasākumu cikls noslēgsies Latgalē - 3. novembrī Daugavpilī (plkst. 10.00 un 12.00), kur vienkopus tiksies Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs un J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija.
Šādas iniciatīvas nepieciešamību spilgti apliecina jaunākie pētījumu dati Latvijā: šobrīd tikai aptuveni 20% pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikto fiziskās aktivitātes apjomu (vismaz 60 minūtes mērenas līdz augstas intensitātes slodzes katru dienu). Vienlaikus liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās skar 20-25% bērnu, bet vairāk nekā divas trešdaļas jauniešu skolas dienās cieš no miega trūkuma, ko būtiski ietekmē pārmērīgs ekrānlaiks.
Lai atstātu paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, skolotāji saņems speciālas darba lapas tēmu turpināšanai stundās, savukārt skolēni tiks nodrošināti ar izglītojošiem un praktiskiem bukletiem. Projekta ietvaros īpaša uzmanība veltīta arī iekļaujošajai izglītībai, nodrošinot speciālās izglītības iestāžu klātbūtni un iesaisti visos reģionālajos pasākumos.