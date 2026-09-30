Ja Porziņģi izsvilpa un ūjināja, tad Albertu Šmitu... Kā mūsu hokeja talants debitējis zvaigžņotās Ņujorkas komandā
Alberts Šmits nebija apmierināts ar savu debijas spēli Nacionālajā hokeja līgā (NHL), taču Ņujorkas "Rangers" fanu vidū lielu kritiku viņš nav izpelnījies.
Jau ziņots, ka debiju Nacionālajā hokeja līgā (NHL) naktī uz 30. septembri piedzīvojis 18 gadus vecais Alberts Šmits. Viņš Ņujorkas "Rangers" sastāvā zaudējumā ar 0:3 pret Bostonas "Bruins" laukumā pavadīja nepilnas 17 minūtes, statistikā atzīmējoties ar vienu bloķētu metienu, diviem spēka paņēmieniem, divām zaudētām ripām un negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pēc savas debijas pats Šmits bija kritisks par savu sniegumu. "Pāris epizodēs nospēlēju tā, kā nevajadzēja, un gribētu tās epizodes labot. Labākais, ko varu tagad darīt, ir par to padomāt un mācīties. Mēģināt, lai šādas kļūdas nākotnē vairs nebūtu." Ne tik kritisks par Alberta spēli bija viņa treneris, Maiks Salivans, kuram 2026./2027. gada sezonas pirmā spēle bija 1000. karjerā kā trenerim. "Mēs esam ļoti priecīgi par Albertu. Viņš tikai kļūs labāks. Var redzēt viņa kustīgumu, darbu ar nūju un augumu. Viņam vienkārši jāpierod pie spēles tempa un mazliet jānomierina sava spēle."
Spēlēt kādā Ņujorkas sporta komandā nav joka lieta. Ņujorka ir pasaules megapole, viena no slavenākajām pilsētām un arī dārgākajām. Šīs pilsētas līdzjutēji zināmi kā vieni no prasīgākajiem pasaulē. To izvēlas iespējas sekot sportam ir neskaitāmas - Ņujorkas "Knicks" un Bruklinas "Nets" basketbolā, Ņujorkas "Yankees" un "Mets" beisbolā, Ņujorkas "Jets" un "Giants" NFL, Ņujorkas "Liberty" sieviešu NBA, Ņujorkas "Red Bulls" un "New York City" futbolā.
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Popularitātes ziņā "Rangers" nestāv klāt nedz NBA komandai "Knicks", kas ir esošā līgas čempione, nedz arī beisbola un amerikāņu futbola komandām. Pirmo spēli "Rangers" aizvadīja izbraukumā, un tas nozīmē, ka latviešu hokejists vēl nav sajutis mājas spēļu atmosfēru ikoniskajā "Madison Square Garden". Pirmo mājas spēli klubs aizvadīs naktī uz 2. oktobri, kad uzņems Zemgu Girgensonu un Tampabejas "Lightning".
Atceroties, kā Ņujorkas basketbola fani uzņēma sākotnēji Kristapu Porziņģi, redzama citādāka aina Alberta Šmita sakarā. Kamēr Porziņģi izsvilpa jau drafta naktī, un basketbola apskatnieki un kvēlākie "Knicks" fani izteicās ar lielu sašutumu par šādu toreiz Fila Džeksona izvēli (laika gaitā Kristaps ar savu sniegumu iepatikās "Knicks" faniem), Šmita sakarā pirmās reakcijas bijušas vairāk pozitīvas nekā negatīvas.
I hope they give alberts smits more of an offensive role over time. I hope the rangers don't waste his offensive upside— TL (@jetzz21) September 30, 2026
You can see the ability with Alberts Smits but it feels like the Rangers are rushing this a bit with him. Sometimes you’re better off getting top minutes somewhere else to start than cramming out bottom pair minutes in the best league in the world.— Anthony (@ARusso95_) September 30, 2026
"Ceru, ka laika gaitā Albertam tiks dota lielāka loma uzbrukumā. Ceru, ka "Rangers" neizniekos viņa uzbrukuma potenciālu," rakstīja kāds "X" lietotājs. Citi pamanījuši, ka pēc ne tik labām pirmajām nomaiņām, otrajā un trešajā periodā Alberta Šmita sniegums krietni uzlabojies. "Var redzēt, ka Albertam ir visas dotības, taču šķiet, ka "Rangers" sasteidz viņa iekļaušanu sastāvā," bija redzams arī šāda veida viedoklis.
Alberts Smits 2nd and 3rd period have been really good, especially off the puck #NYR— NYR Louie ™️ (@NYRLouie) September 30, 2026
Outstanding shift from Alberts Smits, who after pinching recovered quickly to rub out a Bruin and fronted another to start a quick transition for Dorofeyev, who almost had his first goal. Very poised from Smits. #NYR— Derek (@DerekBFelix) September 30, 2026
Man Alberts Smits just showed some great speed getting back on that odd man rush after being caught up ice. #NYR— John (@92In82) September 30, 2026
Think Alberts Smits is getting a crash course on what this level really looks like.— Mike Ashmore (@mashmore98) September 30, 2026
Has had a few rough moments in his debut thus far.
He wasn't why we lost - that's saying a lot with this team. You have veterans making millions a year that would win us a cup if they played like him.— RMVang (@73vang) September 30, 2026
"Viņa sniegums nebija iemesls, kāpēc zaudējām šovakar," rakstīja kāds "Rangers" fans. "Ja veterāni, kuri pelna miljonus, spēlētu kā viņš, mēs izcīnītu Stenlija kausu." Arī citos viedokļos pārsvarā izskan laba vēlējumi un aicinājumi neierobežot viņa radošo spēles izpratni. Ir gan arī viedokļi, ka Šmitam vēl nepieciešams laiks, lai iejustos NHL ātrumos un spēles ritējumā, taču "Rangers" fani ir pārliecināti, ka laika gaitā viņam tas izdosies. Tāpat lielāku kritiku saņēmis viņa partneris aizsardzībā Breidens Šneiders.
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Solid. Hopefully his creativity is not turned down in the future and it’s just about acclimating— båtsman (@bjornhavsvik) September 30, 2026
Anyone asking for fucking Hartford is how you’re going to ruin the guy not improve him. Just fuck off, you don’t know hockey
First 2 periods terrible, 3rd was good. Minus was all on schnider. Obviously not nhl ready though— TheTakeGuy (@TheTakeGuy) September 30, 2026
He did decent. Good thing is he can skate well. NHL adjustments will come. He’s on the 3rd pair it’s totally fine— Samuel (@The_Real_Pipit) September 30, 2026
He’s ready for major league but at the same time there are the expected growing pains like the game being faster and learning the North American ice.— ImpatientRaptor (@ImpatientRaptor) September 30, 2026
Hell improve over time. There’s a great player in there
Smits was better than people are giving him credit for. Couple bad turnovers and passes that are gonna be fixed with experience. Schneider the real problem for the #NYR D— New York Rangers Updates (@NYR_Info_Update) September 30, 2026
Alberts Šmits nav pirmais latviešu hokejists, kurš spēlē "Rangers". 2005./2006. un 2006./2007. gada sezonā Ņujorkā uzspēlēja Sandis Ozoliņš, kuram laiks klubā nebija no labākajiem un kurš arī izjuta vietējo fanu attieksmi. 43 spēlēs kopā viņš iekrāja 17 rezultativitātes punktus.