Ja Porziņģi izsvilpa un ūjināja, tad Albertu Šmitu... Kā mūsu hokeja talants debitējis zvaigžņotās Ņujorkas komandā
Foto: Ņujorkas Rangers
Albertā Šmitā saredz potenciālu, taču vēl jāpielāgojas NHL ātrumiem.
Hokejs

Ja Porziņģi izsvilpa un ūjināja, tad Albertu Šmitu... Kā mūsu hokeja talants debitējis zvaigžņotās Ņujorkas komandā

Kārlis Bērziņš

Jauns.lv

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Alberts Šmits nebija apmierināts ar savu debijas spēli Nacionālajā hokeja līgā (NHL), taču Ņujorkas "Rangers" fanu vidū lielu kritiku viņš nav izpelnījies.

Ja Porziņģi izsvilpa un ūjināja, tad Albertu Šmitu...

Jau ziņots, ka debiju Nacionālajā hokeja līgā (NHL) naktī uz 30. septembri piedzīvojis 18 gadus vecais Alberts Šmits. Viņš Ņujorkas "Rangers" sastāvā zaudējumā ar 0:3 pret Bostonas "Bruins" laukumā pavadīja nepilnas 17 minūtes, statistikā atzīmējoties ar vienu bloķētu metienu, diviem spēka paņēmieniem, divām zaudētām ripām un negatīvu lietderības koeficientu -1. 

Pēc savas debijas pats Šmits bija kritisks par savu sniegumu. "Pāris epizodēs nospēlēju tā, kā nevajadzēja, un gribētu tās epizodes labot. Labākais, ko varu tagad darīt, ir par to padomāt un mācīties. Mēģināt, lai šādas kļūdas nākotnē vairs nebūtu." Ne tik kritisks par Alberta spēli bija viņa treneris, Maiks Salivans, kuram 2026./2027. gada sezonas pirmā spēle bija 1000. karjerā kā trenerim. "Mēs esam ļoti priecīgi par Albertu. Viņš tikai kļūs labāks. Var redzēt viņa kustīgumu, darbu ar nūju un augumu. Viņam vienkārši jāpierod pie spēles tempa un mazliet jānomierina sava spēle."

Spēlēt kādā Ņujorkas sporta komandā nav joka lieta. Ņujorka ir pasaules megapole, viena no slavenākajām pilsētām un arī dārgākajām. Šīs pilsētas līdzjutēji zināmi kā vieni no prasīgākajiem pasaulē. To izvēlas iespējas sekot sportam ir neskaitāmas - Ņujorkas "Knicks" un Bruklinas "Nets" basketbolā, Ņujorkas "Yankees" un "Mets" beisbolā, Ņujorkas "Jets" un "Giants" NFL, Ņujorkas "Liberty" sieviešu NBA, Ņujorkas "Red Bulls" un "New York City" futbolā. 

Popularitātes ziņā "Rangers" nestāv klāt nedz NBA komandai "Knicks", kas ir esošā līgas čempione, nedz arī beisbola un amerikāņu futbola komandām. Pirmo spēli "Rangers" aizvadīja izbraukumā, un tas nozīmē, ka latviešu hokejists vēl nav sajutis mājas spēļu atmosfēru ikoniskajā "Madison Square Garden". Pirmo mājas spēli klubs aizvadīs naktī uz 2. oktobri, kad uzņems Zemgu Girgensonu un Tampabejas "Lightning".

Atceroties, kā Ņujorkas basketbola fani uzņēma sākotnēji Kristapu Porziņģi, redzama citādāka aina Alberta Šmita sakarā. Kamēr Porziņģi izsvilpa jau drafta naktī, un basketbola apskatnieki un kvēlākie "Knicks" fani izteicās ar lielu sašutumu par šādu toreiz Fila Džeksona izvēli (laika gaitā Kristaps ar savu sniegumu iepatikās "Knicks" faniem), Šmita sakarā pirmās reakcijas bijušas vairāk pozitīvas nekā negatīvas. 

"Ceru, ka laika gaitā Albertam tiks dota lielāka loma uzbrukumā. Ceru, ka "Rangers" neizniekos viņa uzbrukuma potenciālu," rakstīja kāds "X" lietotājs. Citi pamanījuši, ka pēc ne tik labām pirmajām nomaiņām, otrajā un trešajā periodā Alberta Šmita sniegums krietni uzlabojies. "Var redzēt, ka Albertam ir visas dotības, taču šķiet, ka "Rangers" sasteidz viņa iekļaušanu sastāvā," bija redzams arī šāda veida viedoklis. 

"Viņa sniegums nebija iemesls, kāpēc zaudējām šovakar," rakstīja kāds "Rangers" fans. "Ja veterāni, kuri pelna miljonus, spēlētu kā viņš, mēs izcīnītu Stenlija kausu." Arī citos viedokļos pārsvarā izskan laba vēlējumi un aicinājumi neierobežot viņa radošo spēles izpratni. Ir gan arī viedokļi, ka Šmitam vēl nepieciešams laiks, lai iejustos NHL ātrumos un spēles ritējumā, taču "Rangers" fani ir pārliecināti, ka laika gaitā viņam tas izdosies. Tāpat lielāku kritiku saņēmis viņa partneris aizsardzībā Breidens Šneiders.  

Alberts Šmits nav pirmais latviešu hokejists, kurš spēlē "Rangers". 2005./2006. un 2006./2007. gada sezonā Ņujorkā uzspēlēja Sandis Ozoliņš, kuram laiks klubā nebija no labākajiem un kurš arī izjuta vietējo fanu attieksmi. 43 spēlēs kopā viņš iekrāja 17 rezultativitātes punktus.

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