Alberts Šmits pēc debijas NHL neapmierināts ar savu sniegumu, treneris viņu iedrošina
Latvijas aizsargs Alberts Šmits, kurš otrdien 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā (NHL), savu pirmo spēli Ņujorkas "Rangers" komandā vērtēja paškritiski.
Jau ziņots, ka "Rangers" viesos ar rezultātu 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) piekāpās Bostonas "Bruins" hokejistiem, bet Šmits laukumā pavadīja nepilnas 17 minūtes, statistikā atzīmējoties ar vienu bloķētu metienu, diviem spēka paņēmieniem, divām zaudētām ripām un negatīvu lietderības koeficientu -1.
Rookie lap ✅— New York Rangers (@NYRangers) September 29, 2026
Warmups ✅
First @NHL game 🔜 pic.twitter.com/Z4TJRAmlen
"Dažos brīžos man jāpieņem labāki lēmumi," par savu debiju pēc mača sacīja Šmits, kurš kļuva par visu laiku jaunāko "Rangers" aizsargu sezonas atklāšanas spēlēs. "Pāris epizodēs nospēlēju tā, kā nevajadzēja, un gribētu tās epizodes labot. Labākais, ko varu tagad darīt, ir par to padomāt un mācīties. Mēģināt, lai šādas kļūdas nākotnē vairs nebūtu."
Tikmēr "Rangers" treneris Maiks Salivans, kuram šī bija 1000. spēle līgā, pēc mača paslavēja Šmitu, sakot, ka viņš kļūs tikai labāks. "Domāju, viņam klājās labi," par debitanta maču izteicās Salivans. "Spēles sākumā viss notika ļoti ātri, un viņš mazliet netika līdzi. Taču, spēlei turpinoties, viņš nomierinājās un iejutās. Mēs esam ļoti priecīgi par Albertu. Viņš tikai kļūs labāks. Var redzēt viņa kustīgumu, darbu ar nūju un augumu. Viņam vienkārši jāpierod pie spēles tempa un mazliet jānomierina sava spēle. Ar viņu viss būs kārtībā."
Šmits ir 31. Latvijas hokejists, kurš piedalījies NHL mačos, un devītais latviešu aizsargs NHL. Tāpat Šmits ir pēdējo 80 gadu laikā otrs jaunākais debitants starp "Rangers" aizsargiem un visu laiku jaunākais latviešu debitants pasaules spēcīgākajā līgā. "Rangers" Šmitu šī gada draftā izraudzījās pirmajā kārtā ar piekto numuru, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto Latvijas hokejistu.
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Nākamo spēli "Rangers" aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā "Madison Square Garden" arēnā uzņems latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvēto Tampabejas "Lightning" komandu.