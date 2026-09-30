Balcers ar vārtiem kaldina “Lions” uzvaru Šveices čempionātā
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers otrdien guva vārtus Šveices hokeja līgas (NL) mačā un sekmēja Cīrihes "Lions" komandas uzvaru.
"Lions" savā laukumā ar rezultātu 6:3 (4:1, 0:2, 2:0) pārspēja "Biel" vienību.
Balcers ar precīzu metienu izcēlās spēles septītajā minūtē, panākot 3:0. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 15 minūtes un deviņas sekundes, divreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +2.
Balcers šosezon septiņās spēlēs guvis četrus vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli.
Citā spēlē ar rezultatīvu piespēli izcēlās uzbrucējs Deniss Smirnovs, palīdzot "Ajoie" mājās ar 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) pieveikt "Lausanne" hokejistus.
Smirnovs spēlēja 16 minūtes un 35 sekundes, no kurām teju četras minūtes laukumā pavadīja vairākumā un nepilnas divas ar pusi minūtes - mazākumā. Latvijas uzbrucējs ar rezultatīvu piespēli izcēlās 54. minūtē, palīdzot panākt 3:0.
Šosezon Smirnovs septiņās spēlēs iekrājis divus (0+2) punktus.
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Vēl otrdien vārtsargs Ivars Punnenovs atvairīja 26 no 31 metiena jeb 83,9% raidījumu, bet viņa pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers" mājās ar 2:5 (0:1, 1:4 1:0) piekāpās "Zug".
Pie panākuma otrdien tika Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers", kas ar 4:3 (0:1, 0:1, 4:1) savā laukumā pārspēja Ženēvas "Servette", bet "Bern" ar Rodrigo Ābolu sastāvā viesos ar 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) piekāpās "Fribourg-Gotteron".
Pirmajās septiņās spēlēs maksimālos 21 punktu izcīnījusi tikai Cīrihes "Lions".
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".