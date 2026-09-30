VIDEO: Latvijas hokeja jaunais talants Alberts Šmits debitē NHL
Latvijas aizsargs Alberts Šmits otrdien 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā (NHL), viņa pārstāvētajai Ņujorkas "Rangers" komandai ciešot zaudējumu.
"Rangers" viesos ar rezultātu 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) piekāpās Bostonas "Bruins" hokejistiem, kuri visus trīs vārtus guva trešā perioda otrajā pusē 75 sekundēs.
2026 fifth overall pick Alberts Smits is making his NHL debut for the @NYRangers! 🗽 #NHLFaceOff— NHL (@NHL) September 29, 2026
📺: @espn ➡️ https://t.co/ABiQF8Qh5o pic.twitter.com/umg1mHgE2A
Latvietis maču aizvadīja trešajā aizsargu pārī ar Breidenu Šneideru, kuram šī ir sestā sezona NHL, iepriekšējās četrās izlaižot tikai dažas spēles. Šmits savā debijas mačā uz ledus bija 16 minūtes un 54 sekundes, pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Līdz pat spēles 57. minūtei vārti netika gūti, bet tad Freizers Mintens ar metienu no zonas vidus izvirzīja bostoniešus vadībā. Pēc nepilnas minūtes ņujorkieši zaudēja ripu viduszonā, kā rezultātā Džons Džeisons Peterka strauji apslidoja vairākus pretiniekus, tajā skaitā Šmitu, un panāca 2:0. Vēl pēc 23 sekundēm Marks Kasteliks ieraidīja ripu tukšos "Rangers" vārtos.
#NYR Alberts Šmits takes his rookie lap to a chorus of boos in Boston pic.twitter.com/EoKSvXFWeu— Mollie Walker (@MollieeWalkerr) September 29, 2026
Džeremijs Sveimens uzvarētāju vārtos tika galā ar 24 metieniem, bet "Bruins" pa Igora Šestjorkina vārtiem meta 23 reizes.
Šmits ir 31. Latvijas hokejists, kurš piedalījies NHL mačos, un devītais latviešu aizsargs NHL. Tāpat Šmits ir pēdējo 80 gadu laikā otrs jaunākais debitants starp "Rangers" aizsargiem.
"Rangers" Šmitu šī gada draftā izraudzījās pirmajā kārtā ar piekto numuru, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto Latvijas hokejistu.
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Tikmēr ar uzvaru jauno sezonu sāka uzbrucēja Sanda Vilmaņa un aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers", kas viesos ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Stenlija kausa ieguvēju Karolīnas "Hurricanes".
Vilmanis 11 minūtēs un 23 sekundēs pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, bloķēja trīs metienus, uzvarēja vienīgajā iemetienā un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Balinskis sezonas pirmajā spēlē palika ārpus pieteikuma.
2024. un 2025. gada čempionei "Panthers" komandai uzvaru nodrošināja Gustavs Forslings ar metienu no zilās līnijas piecas sekundes pirms pamatlaika beigām. Jākobs Markstrēms atvairīja visas 15 mājinieku mestās ripas.
Savukārt zaudējumu piedzīvoja uzbrucēja Teodora Bļugera un vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Toronto "Maple Leafs", kas mājās ar 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) atzina Monreālas "Canadiens" pārākumu.
Bļugers deviņās minūtēs un 46 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, uzvarēja vienā no astoņiem iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Nedēļas sākumā uz Toronto komandu aizmainītais vārtsargs Merzļikins tuvākajos mēnešos ārstēs savainojumu un nespēlēs.
"Maple Leafs" komandai abus vārtus guva Viljams Nīlanders, bet pretiniekiem izcēlās Džošs Andersons, Zakarijs Bolduks un Aleksandrs Karjē.
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Trešdien Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" izbraukumā cīnīsies ar Filadelfijas "Flyers", bet dienu vēlāk pirmo maču aizvadīs Zemgus Girgensons un Tampabejas "Lightning".