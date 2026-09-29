Bertānam precīzs tālmetiens "Dubai" uzvarā Eirolīgas spēlē
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien ULEB Eirolīgas otrās kārtas spēlē izcēlās ar vienu precīzu tālmetienu, viņa pārstāvētajai "Dubai" izcīnot panākumu, bet Rodions Kurucs un Vitorijas "Baskonia" piedzīvoja sagrāvi.
"Dubai" mājās ar 94:87 (23:25, 29:12, 24:25, 18:25) pārspēja "Barcelona".
Bertāns spēlēja 13 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trijiem tālmetieniem, kā arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, nopelnīja vienu piezīmi un izprovocēja vienu pretinieku sodu, iekrājot efektivitātes koeficientu trīs.
Starp laukuma saimniekiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Čimanga Kabengele, kamēr Barselonas komandā ar 25 punktiem izcēlās Kevins Panters.
Savukārt "Baskonia" izbraukumā ar 88:111 (10:26, 23:26, 27:31, 28:28) zaudēja "Valencia".
Kurucs spēlēja 15 minūtes un piecas sekundes un garām grozam raidīja divus tālmetienus. Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, piecas piezīmes un divi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu trīs.
Vitorijas vienības labā Tads Sedekerskis tika pie 16 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, kamēr mājinieku panākumu ar 17 punktiem sekmēja Armoni Brukss.
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Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".