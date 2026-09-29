Trīs Latvijas hokejisti Čehijas ekstralīgas mačos gūst vārtus
Latvijas hokejisti Kristiāns Rubīns, Fēlikss Gavars un Ralfs Freibergs otrdien Čehijas hokeja ekstralīgas spēlēs izcēlās ar precīziem metieniem.
Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Skoda" viesos ar 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) apspēlēja Gavaru un "Mlada Boleslav".
Gavars guva vienīgos mājinieku vārtus mačā, pārspējot pretinieku vārtsargu mazākumā, bet Rubīns izcēlās ar precīzu metienu trešās trešdaļas beigās raidīja ripu tukšos vārtos un panāca 3:1.
Starp uzvarētājiem Rubīns uz ledus bija 18 minūtes un 58 sekundes un divas reizes meta pa vārtiem, pa reizei statistikā izcēlās ar spēka paņēmienu un bloķētu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +3.
Mājinieku rindās Gavars spēlēja 18 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un uzvarēja četros no 14 iemetieniem, noslēdzot maču ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Citā spēlē Freiberga pārstāvētā "Olomouc" savā laukumā ar 3:4 (1:0, 1:3, 1:1) zaudēja Vītkovices "Ridera".
Latvijas aizsargs nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām guva vārtus vairākumā un panāca 3:3, bet pusotru minūti vēlāk viesi guva uzvaru nesošos vārtus.
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Freibergs laukumā bija 22 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu, kā arī tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Savukārt Jānis Jaks un Litvīnovas "Verva" mājās ar 5:4 (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Kristapa Zīles pārstāvēto Liberecas "Bili Tygrzi".
Jaks maču noslēdza ar divām rezultatīvām piespēlēm, palīdzot komandas biedriem otrajā periodā gūt vārtus vairākumā un trešās trešdaļas vidū panākt neizšķirtu. Viņš arī izpildīja vienu no pēcspēles metieniem, taču tas bija neprecīzs.
Vēl Renāra Krastenberga pārstāvētā Česke Budejovices "Motor" izbraukumā ar 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) piekāpās Pardubices "Dynamo".
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Skoda", kas sešās spēlēs iekrājusi 11 punktus un atrodas trešajā pozīcijā 14 komandu vidū.
Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".
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