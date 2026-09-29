Atklāts, cik varētu izmaksāt Nacionālā futbola stadiona būvniecība
Nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, no kuriem Latvijas Futbola federācijai (LFF) ir pieejami apmēram 11 miljoni eiro, vēsta LFF.
Pirmdien Latvijā viesojās Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantīno. Ar organizācijas prezidentu tikšanos aizvadīja LFF prezidents Vadims Ļašenko un Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
LFF ziņo, ka pēc provizoriskā aplēsēm nacionālais stadions izmaksātu ap 86 miljoniem eiro, un LFF no tiem pieejami apmēram 11 miljoni eiro.
Kulbergs atzina, ka šī projekta nozīmīgumu gan modernas infrastruktūras nodrošināšanai, gan U-20 Pasaules kausu uzņemšanai Latvijā, tomēr izcēla, ka trūkstošais finansējums nevar tikt iegūts tikai no valsts, projektā ir jāpiesaista arī privātais partneris.
Ministru prezidenta ieskatā privātā un publiskā sektora sadarbība būs šī projekta pamatā un visām iesaistītajām pusēm ir jāstrādā pie tā, lai ieceri izdotos realizēt laikā un U-20 čempionāts norisinātos tieši Latvijā.
Tikšanās laikā Kulbergs uzsvēra, ka viņam nav pieņemami, ka sporta federācijas normalizē Krievijas dalību starptautiskās sacensībās.
"Kamēr Krievija turpina pilna mēroga karu pret Ukrainu, agresorvalsts atgriešanās starptautiskajā futbolā Latvijai ir absolūti nepieņemama. Latvija to neatbalsta un neatbalstīs. Šādi lēmumi mazina pasaules atbalstu Ukrainai. Ir skaidrs, ka Krievija izmanto sportu, lai virzītu savas politiskās intereses," teica Ministru prezidents.
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Jau ziņots, ka nacionālā futbola stadiona attīstīšanai "Skonto" stadiona teritorijā atbalstu pauda arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).