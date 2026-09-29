Merzļikins pēc operācijas laukumā varētu atgriezties tikai pēc vairākiem mēnešiem
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins vēl vismaz trīs mēnešus turpinās atgūties pēc starpsezonā veiktās pleca operācijas, atklāja viņa pārstāvētās Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Toronto "Maple Leafs" ģenerālmenedžeris Džons Čaika.
Jau ziņots, ka pirmdien Merzļikins maiņas darījumā no Kolumbusas "Blue Jackets" nonāca Latvijas uzbrucēja pārstāvētajā Toronto "Maple Leafs". Toronto komanda maiņas darījumā ieguva arī uzbrucējus Kirilu Marčenko un Mailsu Vudu, bet pretējā virzienā devās uzbrucēji Metjū Knīss un Stīvens Lorencs, kā arī aizsargs Emils Andrē un viena drafta izvēle.
Merzļikinam pirms sezonas sākuma tika veikta pleca operācija. Viņa iepriekš pārstāvētā "Blue Jackets" vēstīja, ka latvietim nāksies izlaist sezonas ievadu.
Čaika, runājot par "Maple Leafs" jaunpienācējiem, norādīja, ka latvietim atlabšanai pēc operācijas vajadzēs trīs līdz piecus mēnešus.
Iepriekšējā sezonā Merzļikins 30 spēlēs vidēji ielaida 3,4 vārtus, atvairot 88,3% raidījumu. 32 gadus vecajam latviešu vārtsargam vēl bija spēkā līgums uz vienu sezonu.
"Maple Leafs" sezonas pirmo spēli aizvadīs jau šonakt, kad plkst. 2 pēc Latvijas laika uzņems Monreālas "Canadiens".