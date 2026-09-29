Cirkins palīdzēs Latvijas izlasei arī svarīgajā mačā ar Melnkalni
Aizsargs Dennis Cirkins varēs palīdzēt Latvijas vīriešu futbola izlasei arī piektdien gaidāmajā mačā ar Melnkalni, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas futbolisti piektdien Rīgā Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas trešajā mačā uzņems Melnkalni.
Sākotnēji bija paredzēts, ka Cirkins dosies laukumā tikai pirmajās divās Nāciju līgas spēlēs, taču LFF izdevies panākt vienošanos ar viņa pārstāvēto Anglijas pēc spēka otrās līgas klubu Londonas "Queens Park Rangers" (QPR) par futbolista piedalīšanos arī trešajā mačā.
Cirkinam bija iespējas spēlēt gan Īrijas, gan Anglijas izlasēs, bet viņš pagājušajā nedēļā piedzīvoja debiju Latvijas valstsvienības rindās.
⏯️Denniss Cirkins paliek izlases rīcībā uz vēl vienu spēli un būs pieejams dalībai piektdienas mačā "Skonto" stadionā Latvija🇱🇻🆚🇲🇪Melnkalne— Futbola federācija (@kajbumba) September 29, 2026
Biļetes uz spēli iespējams iegādāties https://t.co/Bnuf4f0Hva#LatvijasIzlase #11vilki pic.twitter.com/UDMr3ZcHCz
Piektdien pirmajā C līgas spēlē latvieši izbraukumā ar 0:2 atzina Armēnijas pārākumu, bet pirmdien Rīgā ar 0:0 spēlēja neizšķirti ar Kipru.
Pēc divām spēļu kārtām grupas līdere ar sešiem punktiem ir Melnkalne, Armēnijai ir trīs punkti, bet pa vienam punktam ir Kiprai un Latvijai.
Pēc mača ar Melnkalni Latvijas futbolisti 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā ar Melnkalni un mājās ar Armēniju.
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