Rīgas "Zeļļi" prestižajā ULEB Eirokausā debitēs ar spēli pret bijušo Artūra Strautiņa klubu
Šodien plkst. 19:00 "Xiaomi Arena" basketbola komanda Rīgas "Zeļļi" ar spēli pret Tortonas "Derthona" uzsāks dalību ULEB Eirokausā. Spēles tiešraide TV6.
Rīgas "Zeļļi" ceturtajā pastāvēšanas gadā spēruši soli tālāk Eiropas basketbola turnīru sakarā. Pēc vienas sezonas Ziemeļu basketbola līgā tā nonākusi ULEB Eirokausā. Tur pretinieces būs dažādas, bet pirmā no tām arīdzan būs debitante šajā līmenī.
Kārtējās formāta izmaiņas
ULEB Eirokauss, kā to pazīst mūsdienās, izveidots 2002. gadā. Sākotnēji to sauca par ULEB kausu, bet esošajā nosaukumā tas ir kopš 2008./2009. gada sezonas. Turnīru uzskata par otro prestižāko Eiropas basketbolā. Līdz šim turnīrā triumfējušas 16 komandas, pēdējā no tām Francijas "JL Bourg", kas pagājušās sezonas finālā sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 pārspēja Stambulas "Besiktas".
25. sezona nākusi ar kārtējām izmaiņām formātā. Pēc 40 komandu pieteikumu saņemšanas, tostarp Rīgas "Zeļļiem", ULEB Eirokauss lēma paplašināt turnīru no 20 līdz 32 komandām. 20 no 32 saņēma piecu gadu licences dalībai sacensībās, bet 12 klubiem, tostarp "Zeļļiem", tika viena gada dalības atļauja.
Rezultātā 32 komandas sadalītas četrās grupās pa astoņām katrā. Katra komanda regulārajā turnīrā aizvada 14 spēles - septiņas mājās, septiņas izbraukumā. Četras labākās pēc bilances no katras apakšgrupas sasniedz izslēgšanas spēles. "Play-off" katrā kārtā notiks sērija līdz divām uzvarām. Turnīra čempions tiks noskaidrots vēlākais nākamā gada 30. aprīlī.
THE GROUPS ARE SET 🤩— BKT EuroCup (@EuroCup) July 8, 2026
Here are the groups for the 2026-27 BKT EuroCup season 👀#RoadToGreatness pic.twitter.com/YnR6OFv4Hq
Trešais Latvijas klubs
Rīgas "Zeļļi" kļuvuši par trešo Latvijas klubu, kas piedalās prestižajā ULEB Eirokausā. Turnīra pirmsākumos tajā startēja BK "Ventspils", bet pēc tam stafeti pārņēma "VEF Rīga". Neviens latviešu klubs Eirokausā nebija spēlējis kopš 2014./2015. gada sezonas, kad vienlaicīgi startēja abi minētie latviešu klubi (gan ne ar tām labākajām sekmēm).
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Dalība turnīrā likusi "Zeļļiem" palielināt kluba budžetu. Pirmssezonas preses konferencē tika atklāts, ka tikai spēlētāju algu budžets ir 800 tūkstoši eiro pēc nodokļiem. Tas ļāvis piesaistīt laba līmeņa gan latviešus, gan ārzemju basketbolistus.
Pēc īsas pieturas Vācijā "Zeļļos" atkal spēlēs saspēles vadītājs Toms Skuja, kurš gan augustā Latvijas izlases treniņnometnē traumēja muguru un pagaidām sezonas ievadā nav spēlējis. Garajā galā Latvijā atgriezies Klāvs Čavars, kurš pirms tam spēlējis Polijā, Japānā un Azerbaidžānā. Arī viņš veselības likstu dēļ pirmajās Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs laukumā nedevās.
Latvijas-Igaunijas līgā sevi par vienu no līderiem pieteica Tonijs Pērkinss, kurš divās spēlēs kopā guva 45 punktus jeb 22,5 vidēji. Rezultatīvi spēlēja arī citi leģionāri kā Bens Šungu, Tailers Vols, Īzaks Džonsons un Martins Varns. Divās spēlēs Igaunijā gan bija novērojams, ka "Zeļļi" meklē savu spēli.
ZEĻĻI DARA KĀ GRIB!😎🩷— Rīgas Zeļļi (@RigasZelli) September 26, 2026
30.septembrī sākam jaunu nodaļu Zeļļu vēsturē.🔥
⁰📍Xiaomi Arena
⏰ 19:00⁰🎟️ https://t.co/MxKvzba9G0#eurocup #basketball #derthonabasket #italia pic.twitter.com/arWJEBJv4T
Kāds ir pretinieka spēks?
Šodienas pirmā pretiniece Tortonas "Derthona" dibināts 1955. gadā. Klubs nevar lepoties ar tituliem Itālijas augstākajā līgā, bet 2021./2022. gada sezonā tas aizspēlējās līdz Itālijas kausa finālam. Pagājušajā sezonā klubs A sērijas regulārajā turnīrā ieņēma piekto vietu, vēlāk izslēgšanas spēlēs zaudējot pirmajā kārtā Venēcijas "Reyer" ar 2-3 (sērija ilga līdz kādas komandas trijām uzvarām). Tāpat kā "Zeļļi", arī Tortonas vienība debitē Eirokausā. Līdz šim klubs spēlējis pārsvarā FIBA Čempionu līgā.
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Jāmin, ka pēdējās trīs sezonas Tortonas sastāvā spēlēja viens no Latvijas izlases uzbrucējiem Artūrs Strautiņš. Pēc pagājušās sezonas viņš lēma komandu pamest un pievienoties ambiciozajam Romas basketbola projektam, kura īpašniekos ir pats Luka Dončičs.
Komandas sastāvs pārsvarā komplektēts no leģionāriem. Džastins Gorhams komandā spēlēs jau trešo sezonu, pirms tam divus gadus pārstāvot Viļņas "Rytas". Bosnietis Amars Alibegovičs ir ar divu sezonu pierakstu Boloņas "Virtus", bet pagājušo sezonu pabeidza Spānijas ACB līgas klubā "Granada". Ilgus gadus Vācijā dažādos klubos, tostarp Minhenes "Bayern" spēlējis Karims Džalovs. Viņš pagājušajā sezonā atradās Boloņas "Virtus" pierakstos.
Citā Eirolīgas klubā, Vilerbānas ASVEL, pagājušo sezonu pavadīja 203 centimetru garais Pols Eboua. Otro sezonu klubā spēlēs Dominiks Olejnižāks. Viņš 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas uzvarās pār Latviju poļu labā guva 14 un sešus punktus (Rīgas spēlē viņam 12 bumbas zem groziem).
Jauno sezonu Itālijas līgā Tortonas klubs sāka ar uzvaru, ar 101:93 apspēlējot Veronas komandu. Ar 23 punktiem par kluba rezultatīvāko kļuva Dante Madokss, 15 punktus iemeta itālis Federiko Zampini, bet 14 - Džastins Gorhams.
A grupā nākamo spēli 6. oktobrī "Zeļļi" aizvadīs viesos pie Rostokas "Seawolves", bet pēc tam 14. oktobrī Rīgā viesosies Rihards Lomažs kopā ar Ļubļanas "Cedevita Olimpija".