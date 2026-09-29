Pretēja nostāja kā UEFA. Ļašenko paziņo, ka LFF turpinās atbalstīt kritizēto FIFA prezidentu Infantino
Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Vadims Ļašenko pirmdien pēc jaunā LFF biroja atklāšanas Rīgā sacīja, ka organizācija turpinās atbalstīt Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentu Džanni Infantīno.
Jau vēstīts, ka pirmdien Rīgā, E. Melngaiļa ielā 1, tika atklāts jaunais LFF birojs un atklāšanas pasākumā piedalījās arī pēdējos mēnešos no Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) puses plaši kritizētais FIFA prezidents Infantīno.
Rīgā svinīgi atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas birojs
Pirmdien tika atklāts jaunais Latvijas Futbola federācijas (LFF) ofiss, atklāšanas pasākumā piedaloties arī Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentam Džanni ...
"Džanni Infantīno paveic ļoti daudz lietu, kuras vienā minūtē ir grūti uzskaitīt, taču esmu pateicīgs par viņa atbalstu visā pasaulē, viņa ieguldījumu futbola attīstībā, un, protams, Latvija vienmēr ir viņa pusē," pēc LFF biroja atklāšanas sacīja Ļašenko. "Viņš var paļauties uz mūsu atbalstu."
Jau ziņots, ka vizītē Latvijā Infantīno sagaidīja Ļašenko un ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS). Tikšanās laikā pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U-20 Pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai.
Kopš Pasaules kausa noslēguma UEFA bijis liels Infantino kritiķis. Tas aizsākās pēc publiskotās informācijas par Pasaules kausa rīkošanas tiesību pārdošanu privātajiem investoriem no ASV, dalīborganizācijām pretī piedāvājot dāsnu finansējumu. FIFA prezidents šonedēļ apvainoja UEFA dezinformācijas kampaņā un mēģinājumos ietekmēt nākamgad gaidāmās prezidenta vēlēšanas.