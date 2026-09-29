Bijušajam pasaules čempionam snūkerā par nepilngadīgo pavedināšanu piespriež bargu cietumsodu
Ilgu laiku cietumā būs jāpavada bijušajam pasaules čempionam snūkeram Gremam Dotam, kuru atzina par vainīgu divu nepilngadīgu personu seksuālā izmantošanā.
Dots otrdien stājās Edinburgas Augstākās tiesas priekšā, kur tiesnesis lords Harovers viņam sacīja, ka viņš cietušajiem "atņēmis nozīmīgu daļu bērnības". Apsūdzībās norādīts, ka 49 gadus vecais skots Dots vairākkārt seksuāli izmantojis meiteni un zēnu, meiteni pakļaujot vardarbībai laikā no 1993. gada līdz 1996. gadam, bet zēnu - no 2006. gada līdz 2010. gadam.
Piespriežot septiņu gadu cietumsodu, ko aprēķināja no aizturēšanas brīža, tiesnesis norādīja, ka Dota rīcība bijusi "rupja uzticības ļaunprātīga izmantošana". Piecas dienas ilgajā tiesas procesā augustā tika noskaidrots, ka Dots abu bērnu klātbūtnē atkailinājies, nepiedienīgi viņiem pieskāries un skūpstījis. Dots tika atzīts par vainīgu divās apsūdzībās par nepiedienīgu un seksuāla rakstura uzvedību pret abiem bērniem.
Tiesas laikā tika uzklausīta cietusī sieviete, kura nu jau pārsniegusi 40 gadu slieksni. Viņa sacīja, ka Dots viņu vairākkārt seksuāli izmantojis, kad viņa bija bērns. Arī šobrīd nepilnus 30 gadus vecais vīrietis, tiesā paziņoja, ka Dots viņu vairākkārt seksuāli izmantojis. 49 gadus vecais skotu snūkerists Dots apsūdzības noraidīja, bet par vainīgu viņu atzina tiesas žūrija.
Pasaules Snūkera federācija (WSF) pēc izvirzītajām apsūdzībām 2025. gada aprīlī viņu diskvalificēja uz nenoteiktu laiku. Tobrīd Dots ieņēma 56. vietu pasaules reitingā. Dots 2006. gadā uzvarēja pasaules snūkera čempionātā, finālā pieveicot Pīteru Ebdonu. Tāpat viņš vēl divas reizes sasniedza finālu, 2004. gadā piekāpjoties Ronijam O'Salivanam un 2010. gadā - Nīlam Robertsonam.